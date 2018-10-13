"Сити" опроверг слухи насчет неудавшейся попытки переманить Месси
"Манчестер Сити" поспешил опровергнуть слухи о неудавшейся попытке приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
В субботу английская и испанская пресса распространила слова президента "горожан" Халдуна Аль Мубарака о том, что его клуб был готов утроить зарплату Месси на "Ноу Камп", но Лионель отверг это предложение.
Будь эти слова правдой, это означало бы, что "Сити" был готов платить аргентинской суперзвезде более 1 миллиона фунтов в неделю, однако со стороны чемпионов Премьер-Лиги оперативно последовало опровержение.
"Мы опровергаем правдивость этих цитат", — сообщил официальный представитель клуба с "Этихад".
13.10.2018 23:05
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Вот фотка реально показывает все эмоции по поводу этой тупой новости и предыдущих, с ней связанных... "Что за ...?"
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Бздят и не краснеют
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