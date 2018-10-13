Сарри видит в "Сити" фаворита Лиги Чемпионов

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что "Манчестер Сити" созрел для победы в Лиге Чемпионов.

Лучшим достижением "горожан" в Лиге Чемпионов до сих пор остается выход в полуфинал при Мануэле Пеллегрини. У его сменщика Пепа Гвардиола пока не получается даже повторить этот успех.



По мнению Сарри, этот сезон может перевернуть историю клуба с "Этихад". Маурицио считает "Сити" главным фаворитом на победу в Лиге Чемпионов, наряду с "Ювентусом".



"Главные фавориты? "Ювентус" и "Манчестер Сити". Мне всегда казалось, что команда Пепа дозревает для решающего броска в Лиге Чемпионов. Пока у меня два фаворита, но надо посмотреть, как будут выглядеть испанские клубы весной", - сообщил Сарри Corriere dello Sport.