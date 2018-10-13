Гиггз уверен, что Моуриньо сможет наладить ситуацию в "Юнайтед"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз уверен, что его коллега Жозе Моуриньо сможет решить свои проблемы в "Манчестер Юнайтед".

На старте нового сезона "красные дьяволы" успели потерпеть уже три поражения в Премьер-Лиге и сенсационно вылетели из Кубка Лиги, уступив дома "Дерби".



Также вполне очевидно, что у Моуриньо существуют разногласия с некоторыми из своих игроков, однако Гиггз не видит необходимости для своего бывшего клуба менять рулевого.



"Я убежден, что клуб обладает тренером топ-уровня, они обладают хорошими игроками, но в данный момент им брошен вызов".



"У них все в порядке с мастерством, вдобавок они обладают ресурсами, чтобы покупать игроков топ-уровня. Но без тени сомнения можно сказать, что некоторые вещи нужно наладить".



"Моуриньо способен их наладить, он тренер топ-уровня, но давление не уйдет, пока мы не начнем карабкаться вверх по таблице", — сообщил Гиггз BBC.