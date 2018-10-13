Ван Дейк объяснил, почему "Ливерпуль" стал лучше обороняться

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что значительное улучшение игры "красных" в обороне — это заслуга всей команды, от Мохамеда Салаха до Алиссона.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" совершил немало незапланированных потерь очков из-за отсутствия надежности в оборонительной линии. Игра в защите стабилизировались лишь с приходом Ван Дейка в январе за 75 миллионов фунтов.



Минувшим летом "красные" снова потратились, на сей раз инвестировав в укрепление последнего рубежа. В результате на второй в сезоне международный перерыв "Ливерпуль" ушел одним из трех лидеров Премьер-Лиги и с серией из 841 минут без пропущенного гола на "Энфилде". Однако Ван Дейк не думает, что это исключительно его с Алиссоном заслуга.



"Это заслуга каждого. Будучи защитниками, мы — как и каждый в команде — стараемся сохранить свои ворота на замке, потому что знаем, что это обеспечит нам большие шансы выиграть матч".



"Мы всегда имеет моменты, мы всегда создаем опасность впереди, поэтому мы всегда можем забить. Поэтому мы заранее знаем, что у нас будут большие шансы на победу, если мы не пропустим".



"То, как мы обороняемся все вместе, как мы прессингуем все вместе — а прессинг начинается от нападения — может усложнить жизнь каждому".



"Никогда не бывает просто преодолеть нашу тройку нападения. Если тебе это удается, ты встречаешься с нашими полузащитниками, которые постоянно прессингуют и никогда не оставляют тебя одного. Затем перед тобой оказывается оборона — а вдобавок у нас выдающийся голкипер, что очень помогает", — цитирует Ван Дейка Goal.