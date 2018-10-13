"Сити" предлагал Месси утроить его зарплату

Серхио Агуэро и Лионель Месси Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак рассказал, что его клуб пытался заманить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси на "Этихад" утроенной зарплатой.

Как известно, Месси много лет связывают с переездом в Премьер-Лигу, но наиболее реалистичным это было в 2016 году, когда Хосеп Гвардиола, отлично знакомый с Лионелем по совместной работе на "Ноу Камп", возглавил "горожан".

По словам Аль Мубарака, "Сити" действительно пытался подобраться к Месси через Гвардиолу, однако пятикратный обладатель "Золотого мяча" сохранил верность "Барселона", даже в ущерб своим финансам.

"Есть ли какой-нибудь игрок, которого мы очень хотели подписать, но не смогли? Месси. Мы просили Гвардиолу поговорить с ним, мы предлагали ему утроенную зарплату относительно того, что он имеет в "Барселоне", но он так и не согласился", — цитирует Аль Мубарака Goal.



Метки Аль Мубарак, Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2018 20:00

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  1. gerrard08 13.10.2018 21:50 # gerrard08
    Так никогда и не покинет зону комфорта.

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  2. vals1702 13.10.2018 20:41 # vals1702
    понял что не потянет в АПЛ.

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  3. brown-ale 13.10.2018 20:18 # brown-ale
    Месси бы лечился по полгода в АПЛ, не его чемпионат. Так и гляди через пару лет уедет в Серию А вслед за Кришем.

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  4. staryi-eblan 13.10.2018 20:08 # staryi-eblan
    Повезло нереально Аррисабалаге и Алиссону. Так бы по 2-3 мяча вытаскивали из своих ворот

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