"Сити" предлагал Месси утроить его зарплату
Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак рассказал, что его клуб пытался заманить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси на "Этихад" утроенной зарплатой.
Как известно, Месси много лет связывают с переездом в Премьер-Лигу, но наиболее реалистичным это было в 2016 году, когда Хосеп Гвардиола, отлично знакомый с Лионелем по совместной работе на "Ноу Камп", возглавил "горожан".
По словам Аль Мубарака, "Сити" действительно пытался подобраться к Месси через Гвардиолу, однако пятикратный обладатель "Золотого мяча" сохранил верность "Барселона", даже в ущерб своим финансам.
"Есть ли какой-нибудь игрок, которого мы очень хотели подписать, но не смогли? Месси. Мы просили Гвардиолу поговорить с ним, мы предлагали ему утроенную зарплату относительно того, что он имеет в "Барселоне", но он так и не согласился", — цитирует Аль Мубарака Goal.
13.10.2018 20:00
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Так никогда и не покинет зону комфорта.
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понял что не потянет в АПЛ.
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Месси бы лечился по полгода в АПЛ, не его чемпионат. Так и гляди через пару лет уедет в Серию А вслед за Кришем.
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Повезло нереально Аррисабалаге и Алиссону. Так бы по 2-3 мяча вытаскивали из своих ворот
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