Аспиликуэта жаждет победы над сборной Англии

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда жаждет повторно обыграть англичан и лишить их шансов на продолжение борьбы в Лиге Наций.

Забив три гола в 12 матчах под руководством Луиса Энрике, испанцы оставили позади разочарование от своего неудачного выступления на Чемпионате Мира в России.



В данный момент Испания уверенно лидирует в Группе A4 Лиги Наций и опережают Англию с Хорватией, которые сыграли между собой без голов в минувшую пятницу, уже на пять очков.



В ближайший понедельник испанцы примут в Севилье англичан, ранее осенью обыграв их на "Уэмбли" со счетом 1:2. Представляющий "Челси" Аспиликуэта видит в этом прекрасную возможность оформить победу в группе и оставить подопечных Гарета Саутгейта за бортом турнира.



"Провести хороший матч против Уэльса (победа Испании 1:4) — это лучшая подготовка к понедельнику. Мы должны прибавить в том, в чем ошибались в двух последних матчах, и показать свою лучшую игру против Англии".



"Мы знаем, чего ожидать, а Англии нужна только победа, если они хотят квалифицироваться в финальную стадию, которая пройдет в июне".



"В наших руках прикончить интригу в этой группе. Набрав еще три очка, мы гарантированно станем первыми", — цитирует Аспиликуэту Sky Sports.