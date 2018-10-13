Анри забрал в "Монако" тренера юношеской команды "Арсенала"

Кваме Ампаду, тренер юношеской команды "Арсенала" (U-18) и отец полузащитника "Челси" Итана Ампаду, перешел на работу в "Монако", чтобы стать ассистентом Тьерри Анри.

Ранее в субботу "Монако" официально подтвердил назначение Тьерри Анри своим новым главным тренером вместо уволенного в четверг Леонарду Жардима. Лучший бомбардир в истории "Арсенала" заключил с монегасками контракт до июня 2021.



Первым делом Анри определился со своими ближайшими помощниками, которыми стали Жоау Карлуш Валаду Тральяу, тренер молодежной команды "Бенфики" (U-23), и Патрик Кваме Ампаду, трудившийся в академии "Арсенала".



Кваме — отец восходящей звезды "Челси" и сборной Уэльса Итана Ампаду — имеет на своем счету два матча за "Арсенал" в период с 1988 по 1991 год. Затем Ампаду-старший выступал за "Суонси" и "Эксетер", где был основным игроком.



В системе "Арсенала" экс-игрок сборной Ирландии трудился с 2012 года, в 2016 приняв шефство над командой U-18. Теперь 47-летний Кваме будет помогать 41-летнему Анри в "Монако" с первой командой.