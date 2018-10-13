Президент Ла Лиги зовет Моуриньо и Гвардиолу в Испанию

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что только приветствует возвращение в Испанию Жозе Моуриньо и Пепа Гвардиолы.

Несколько лет назад Моуриньо и Гвардиола враждовали в Испании, когда первый возглавлял в "Реал", а второй - "Барселону". Сейчас их соперничество перенеслось на Премьер-Лигу, где Жозе тренирует "Манчестер Юнайтед", а Пеп – "Манчестер Сити".



Тебас уверяет, что Ла Лига не скучает по ушедшему из Мадрида Криштиану Роналду, но приветствует идею с возвращением Гвардиолы и Моуриньо в испанский футбол.



"Мне хотелось бы, чтобы лучшие игроки и лучшие тренеры работали у нас. Например, я был бы рад, если бы Моуриньо и Гвардиола вернулись в Испанию", - сообщил Тебас в интервью Daily Mail.