Президент Ла Лиги зовет Моуриньо и Гвардиолу в Испанию
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что только приветствует возвращение в Испанию Жозе Моуриньо и Пепа Гвардиолы.
Несколько лет назад Моуриньо и Гвардиола враждовали в Испании, когда первый возглавлял в "Реал", а второй - "Барселону". Сейчас их соперничество перенеслось на Премьер-Лигу, где Жозе тренирует "Манчестер Юнайтед", а Пеп – "Манчестер Сити".
Тебас уверяет, что Ла Лига не скучает по ушедшему из Мадрида Криштиану Роналду, но приветствует идею с возвращением Гвардиолы и Моуриньо в испанский футбол.
"Мне хотелось бы, чтобы лучшие игроки и лучшие тренеры работали у нас. Например, я был бы рад, если бы Моуриньо и Гвардиола вернулись в Испанию", - сообщил Тебас в интервью Daily Mail.
13.10.2018 17:00
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