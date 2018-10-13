Сарри: "Даже Азар не знает, насколько может прибавить"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что даже сам Эден Азар не понимает, насколько может стать сильнее.
Несмотря на то, что Азар выдал потрясающий старт сезона и выиграл награду лучшему игроку Премьер-Лиги по итогам сентября, Сарри не устает напоминать: бельгиец может стать еще сильнее. По мнению Маурицио, даже сам Эден не догадывается, насколько способен прибавить.
"Азар великолепен, но, думаю, даже он не знает, насколько может прибавить. Он способен войти в тройку лучших игроков мира, но пока не понимает, насколько важно перейти от веселья к завоеванию трофеев".
"Ему нужно посмотреть вокруг и понять, что весь мир может быть у его ног. Он может диктовать ему свои условия. Использовать его в нападении? Мы пытались, но сейчас нужно верить в Жиру и Морату".
"Что касается будущего, то его контракт истекает только в 2020 году. Он сказал, что остается здесь. Мне было приятно это слышать", - сообщил Сарри в интервью Corriere dello Sport.
13.10.2018 16:00
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