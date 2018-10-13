ПСЖ хочет пригласить Венгера

ПСЖ планирует пригласить бывшего тренера "Арсенала" Арсена Венгера на роль генерального директора.

Прямо сейчас будущее спортивного директора парижан Антеро Энрике находится под большим вопросом. Французский клуб остался недоволен тем, что летом Энрике не усилил позицию опорного полузащитника.



Как сообщает ESPN, Антеро уже строит планы на зимнее трансферное окно, но вмешаться в них могут боссы ПСЖ. По информации источника, знакомого с ситуацией, клуб хочет назначить на место Энрике 68-летнего Венгера.



Боссы парижан предоставят Арсену полную свободу действий и попросят соотечественника перестроить молодежную академию. Также у Венгера будет время, чтобы подготовиться к летнему трансферному окну.