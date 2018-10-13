Салах возвращается в "Ливерпуль" на лечение
Нападающий Мохамед Салах досрочно возвращается в "Ливерпуль" на лечение с травмой, полученной в сборной Египта.
Напомним, накануне вечером в квалификационном матче Кубка Африки против сборной Свазиленда Салах забил прямым ударом с углового, а на исходе второго тайма получил повреждение мышечного характера.
Травма оказалась достаточно серьезной, чтобы лучший бомбардир Премьер-Лиги прошлого сезона сразу покинул расположение национальной команды, которой во второй снова предстоит встретиться со Свазилендом.
"Первоначальный диагноз подтвердил, что это мышечное растяжение. Вероятность мышечного надрыва исключена. Игроку требуется рентген, чтобы установить точный характер травмы и сроки отсутствия".
"Эту травму нельзя назвать серьезной, но мы поддержим его со всей своей энергией и будем надеяться, что он вернется как можно скорее без каких-либо осложнений", — сообщил Хани Рамзи, ассистент главного тренера египтян, в интервью Yallakora.
13.10.2018 14:00
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Последние комментарии:
Не было бы счастья - да несчастье помогло.
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видимо с приходом арабов в Египет медицина так и осталась на уровне "ткни палкой, может пройдет"
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не велика потеря учитывая форму фараона. на чердана шачири посмотрим в играх с аутсайдерами.
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дайте этому топарю приз "лучшая односезонка во вселенной"
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Абсолютный нобрэйн эти тупарылые египтосы. Нахоя держать до конца игры, перегруженного Салаха, в матче с ебаным свазилэндом, когда ведешь в 4 мяча?
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отдых этому топарю
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