Салах возвращается в "Ливерпуль" на лечение

Нападающий Мохамед Салах досрочно возвращается в "Ливерпуль" на лечение с травмой, полученной в сборной Египта.

Напомним, накануне вечером в квалификационном матче Кубка Африки против сборной Свазиленда Салах забил прямым ударом с углового, а на исходе второго тайма получил повреждение мышечного характера.



Травма оказалась достаточно серьезной, чтобы лучший бомбардир Премьер-Лиги прошлого сезона сразу покинул расположение национальной команды, которой во второй снова предстоит встретиться со Свазилендом.



"Первоначальный диагноз подтвердил, что это мышечное растяжение. Вероятность мышечного надрыва исключена. Игроку требуется рентген, чтобы установить точный характер травмы и сроки отсутствия".



"Эту травму нельзя назвать серьезной, но мы поддержим его со всей своей энергией и будем надеяться, что он вернется как можно скорее без каких-либо осложнений", — сообщил Хани Рамзи, ассистент главного тренера египтян, в интервью Yallakora.