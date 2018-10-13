Азар хотел бы снова поработать с Моуриньо

Лидер "Челси" Эден Азар признался, что хотел бы вновь поработать с бывшим тренером "синих" Жозе Моуриньо.

Заключительный Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" ознаменовался не только его конфликтом с ведущими игроками, но и скандальными увольнением португальца. Тем не менее, Азар хочет вновь поработать с Особенным.



"В последнем сезоне при Моуриньо мы почти не побеждали и тренировались без удовольствия. Все понимали, что нам лучше разойтись. Но если вы спросите меня, с кем бы я хотел поработать вновь, то я назову именно Моуриньо".



"Когда команда не добивается результатов, он начинает критиковать игроков. Это часть его характера. Но когда команда побеждает, нет лучше тренера, чем Жозе. Он становится твоим другом, ты можешь делать все что угодно. Просишь один выходной – он дает два".



"Его считают оборонительным тренером, но это не так плохо, как кажется на первый взгляд. Да, его стиль не так привлекателен, как стиль Гвардиолы, но когда мы стали чемпионами, мы забивали много голов и показывали хороший футбол".



"За 12 лет в футболе я провел только один неудачный сезон – и он пришелся на заключительные полгода при Моуриньо. Отчасти это моя вина. После титула мы попросили Жозе дать нам еще несколько дней отдыха. В итоге я начал сезон в ужасной форме. Я извлек из этого урок, а этим летом вернулся уже спустя четыре недели после Чемпионата Мира", - сообщил Азар в интервью HLN.