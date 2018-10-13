"Монако" подтвердил назначение Анри

"Монако" объявил о назначении Тьерри Анри на пост главного тренера. Бывший нападающий "Арсенала" заключил с клубом трехлетний контракт.

После завершения игровой карьеры Тьерри выбирал между работой на телевидении и профессией тренера. Желание самореализоваться на новом поприще в футболе взяло вверх.



Поработав ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, сегодня 41-летний Анри отправился в самостоятельное путешествие. Тьерри сменил Леонарду Жаржима на посту главного тренера "Монако".



Официальный сайт монегасков сообщает, что Анри заключил контракт, рассчитанный до лета 2021 года. Со своей новой командой Тьерри познакомится уже в понедельник.



"В первую очередь я благодарен "Монако" за сам шанс тренировать их команду. Я очень рад вернуться сюда, теперь мне не терпится познакомится с игроками. Мне хочется решить задачи, поставленные руководством клуба", - сообщил Анри.



Отметим, что в Тьерри выступал за "Монако" в бытность игроком. Там его талант разглядел Арсен Венгер, после чего пригласил в "Арсенал".