"Монако" подтвердил назначение Анри
"Монако" объявил о назначении Тьерри Анри на пост главного тренера. Бывший нападающий "Арсенала" заключил с клубом трехлетний контракт.
После завершения игровой карьеры Тьерри выбирал между работой на телевидении и профессией тренера. Желание самореализоваться на новом поприще в футболе взяло вверх.
Поработав ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, сегодня 41-летний Анри отправился в самостоятельное путешествие. Тьерри сменил Леонарду Жаржима на посту главного тренера "Монако".
Официальный сайт монегасков сообщает, что Анри заключил контракт, рассчитанный до лета 2021 года. Со своей новой командой Тьерри познакомится уже в понедельник.
"В первую очередь я благодарен "Монако" за сам шанс тренировать их команду. Я очень рад вернуться сюда, теперь мне не терпится познакомится с игроками. Мне хочется решить задачи, поставленные руководством клуба", - сообщил Анри.
Отметим, что в Тьерри выступал за "Монако" в бытность игроком. Там его талант разглядел Арсен Венгер, после чего пригласил в "Арсенал".
13.10.2018 12:15
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Последние комментарии:
Чет кажется, что обсерется там.
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Эм, ну вы хотя бы загуглили, ведь он из Ювентуса перешёл в Арсенал.
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ЛЕГЕНДА!
Жду встречи в ЛЕ - Арсенал-Монако
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через год выкинет из группы Арсенал в Лиге Европы
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ждём встречи Монако - Ницца, если не турнут Виейра из Ниццы)
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слишком слаб (интеллектуально) для самостоятельной тренерской работы. вот бумажки главному подносить он может, а чего-то добиться - увы. говном ты был, но до вершин не добирался
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предложили больше, вот и все. как ты бы проституткой, так ей и остался
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мб научился у шарлатана пепа чему нибудь! Хотя общее есть - взял клуб с лучшим составом в лиге 1. Один Головин чего стоит!
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авантюрно
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Венгерим
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удачи
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