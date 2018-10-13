"Монако" подтвердил назначение Анри

Тьерри Анри "Монако" объявил о назначении Тьерри Анри на пост главного тренера. Бывший нападающий "Арсенала" заключил с клубом трехлетний контракт.

После завершения игровой карьеры Тьерри выбирал между работой на телевидении и профессией тренера. Желание самореализоваться на новом поприще в футболе взяло вверх.

Поработав ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, сегодня 41-летний Анри отправился в самостоятельное путешествие. Тьерри сменил Леонарду Жаржима на посту главного тренера "Монако".

Официальный сайт монегасков сообщает, что Анри заключил контракт, рассчитанный до лета 2021 года. Со своей новой командой Тьерри познакомится уже в понедельник.

"В первую очередь я благодарен "Монако" за сам шанс тренировать их команду. Я очень рад вернуться сюда, теперь мне не терпится познакомится с игроками. Мне хочется решить задачи, поставленные руководством клуба", - сообщил Анри.

Отметим, что в Тьерри выступал за "Монако" в бытность игроком. Там его талант разглядел Арсен Венгер, после чего пригласил в "Арсенал".



Метки Анри, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 13.10.2018 12:15

Количество просмотров Просмотров: 673

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Последние комментарии:




  1. electric 13.10.2018 13:07 # electric
    Чет кажется, что обсерется там.

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  2. moneymaker 13.10.2018 13:00 # moneymaker
    Эм, ну вы хотя бы загуглили, ведь он из Ювентуса перешёл в Арсенал.

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  3. royal-arsenal 13.10.2018 12:51 # royal-arsenal
    ЛЕГЕНДА!
    Жду встречи в ЛЕ - Арсенал-Монако

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  4. papka-legend 13.10.2018 12:50 # papka-legend
    через год выкинет из группы Арсенал в Лиге Европы

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  5. naby-keita 13.10.2018 12:49 # naby-keita
    ждём встречи Монако - Ницца, если не турнут Виейра из Ниццы)

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  6. monsieurgood 13.10.2018 12:43 # monsieurgood
    слишком слаб (интеллектуально) для самостоятельной тренерской работы. вот бумажки главному подносить он может, а чего-то добиться - увы. говном ты был, но до вершин не добирался

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  7. monsieurgood 13.10.2018 12:38 # monsieurgood
    предложили больше, вот и все. как ты бы проституткой, так ей и остался

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  8. recyjoed 13.10.2018 12:29 # recyjoed
    мб научился у шарлатана пепа чему нибудь! Хотя общее есть - взял клуб с лучшим составом в лиге 1. Один Головин чего стоит!

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  9. naby-keita 13.10.2018 12:23 # naby-keita
    авантюрно

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  10. puhovik-vengera 13.10.2018 12:18 # puhovik-vengera
    Венгерим

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  11. mancunia-planet 13.10.2018 12:17 # mancunia-planet
    удачи

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