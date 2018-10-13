Моуриньо хочет обновить трансферный рекорд МЮ покупкой Милинкович-Савича в январе
Визит Жозе Моуриньо на матч сборных Черногории и Сербии в минувший четверг не был случайным. Рулевой "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича с прицелом на зимнее трансферное окно.
После выездной победы своей сборной со счетом 0:2, серб Милинкович-Савич признался, что польщен слухами об интересе "Юнайтед" к своей персоне, но предположил, что Моуриньо приезжал на стадион просматривать кого-нибудь другого.
Однако The Sun уверяет, что целью для наблюдения Жозе был именно Сергей, агентом которого является Матея Кежман, в свое время ставший одним из первых приобретений Моуриньо на тренерском мостике "Челси".
Сообщается, что Моуриньо имеет давний интерес к Милинкович-Савичу, которого он хотел купить еще до Чемпионата Мира в России. Однако после окончания прошлого сезона стоимость Сергея резко увеличилась, и боссы "Юнайтед" не решились достать чековую книжку.
После невыразительного старта сезона "красные дьяволы" готовы вернуться за 23-летним полузащитником, которого Моуриньо видит идеальным партнером для Неманьи Матича по центру поля. Жозе даже не смущает тот факт, что лишь на прошлой неделе Сергей заключил новый контракт с "Лацио".
Одновременно на "Олд Траффорд" понимают, что ради Милинкович-Савича им придется крупно потратиться и заплатить, вероятно, даже больше тех 89 миллионов фунтов, в которые в свое время обошелся Поль Погба.
13.10.2018 12:00
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Игрок с опытом выступления в ЛЕ. Норм для скума
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Журналюги взялись во всю чтобы убрать Маура, либо маур дебил .. вместо того чтобы думать об обороне, центр усиливает
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Маур, аут!
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Другими словами, Чмоур взял в руки болгарку и начал выпиливатт очередную дыру в трансферном бюджете клуба, чтобы корабль уже наверняка пошёл ко дну и отпустил бы его с отступными на покой
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Ахахахахахахаха
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через пару дней тут будет новость, что МЮ опроверг слухи насчёт Милинковича-Савича
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