Моуриньо хочет обновить трансферный рекорд МЮ покупкой Милинкович-Савича в январе

Визит Жозе Моуриньо на матч сборных Черногории и Сербии в минувший четверг не был случайным. Рулевой "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича с прицелом на зимнее трансферное окно.

После выездной победы своей сборной со счетом 0:2, серб Милинкович-Савич признался, что польщен слухами об интересе "Юнайтед" к своей персоне, но предположил, что Моуриньо приезжал на стадион просматривать кого-нибудь другого.



Однако The Sun уверяет, что целью для наблюдения Жозе был именно Сергей, агентом которого является Матея Кежман, в свое время ставший одним из первых приобретений Моуриньо на тренерском мостике "Челси".



Сообщается, что Моуриньо имеет давний интерес к Милинкович-Савичу, которого он хотел купить еще до Чемпионата Мира в России. Однако после окончания прошлого сезона стоимость Сергея резко увеличилась, и боссы "Юнайтед" не решились достать чековую книжку.



После невыразительного старта сезона "красные дьяволы" готовы вернуться за 23-летним полузащитником, которого Моуриньо видит идеальным партнером для Неманьи Матича по центру поля. Жозе даже не смущает тот факт, что лишь на прошлой неделе Сергей заключил новый контракт с "Лацио".



Одновременно на "Олд Траффорд" понимают, что ради Милинкович-Савича им придется крупно потратиться и заплатить, вероятно, даже больше тех 89 миллионов фунтов, в которые в свое время обошелся Поль Погба.