Моуриньо хочет обновить трансферный рекорд МЮ покупкой Милинкович-Савича в январе

Сергей Милинкович-Савич Визит Жозе Моуриньо на матч сборных Черногории и Сербии в минувший четверг не был случайным. Рулевой "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича с прицелом на зимнее трансферное окно.

После выездной победы своей сборной со счетом 0:2, серб Милинкович-Савич признался, что польщен слухами об интересе "Юнайтед" к своей персоне, но предположил, что Моуриньо приезжал на стадион просматривать кого-нибудь другого.

Однако The Sun уверяет, что целью для наблюдения Жозе был именно Сергей, агентом которого является Матея Кежман, в свое время ставший одним из первых приобретений Моуриньо на тренерском мостике "Челси".

Сообщается, что Моуриньо имеет давний интерес к Милинкович-Савичу, которого он хотел купить еще до Чемпионата Мира в России. Однако после окончания прошлого сезона стоимость Сергея резко увеличилась, и боссы "Юнайтед" не решились достать чековую книжку.

После невыразительного старта сезона "красные дьяволы" готовы вернуться за 23-летним полузащитником, которого Моуриньо видит идеальным партнером для Неманьи Матича по центру поля. Жозе даже не смущает тот факт, что лишь на прошлой неделе Сергей заключил новый контракт с "Лацио".

Одновременно на "Олд Траффорд" понимают, что ради Милинкович-Савича им придется крупно потратиться и заплатить, вероятно, даже больше тех 89 миллионов фунтов, в которые в свое время обошелся Поль Погба.



Метки Лацио, Манчестер Юнайтед, Милинкович-Савич

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 875

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  1. jbannon 13.10.2018 12:40 # jbannon
    Игрок с опытом выступления в ЛЕ. Норм для скума

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  2. abba-ts 13.10.2018 12:35 # abba-ts
    Журналюги взялись во всю чтобы убрать Маура, либо маур дебил .. вместо того чтобы думать об обороне, центр усиливает

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  3. mancunia-planet 13.10.2018 12:20 # mancunia-planet
    Маур, аут!

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  4. mrjingles 13.10.2018 12:20 # mrjingles
    Другими словами, Чмоур взял в руки болгарку и начал выпиливатт очередную дыру в трансферном бюджете клуба, чтобы корабль уже наверняка пошёл ко дну и отпустил бы его с отступными на покой

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  5. chebrec 13.10.2018 12:04 # chebrec
    Ахахахахахахаха

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  6. naby-keita 13.10.2018 12:03 # naby-keita
    через пару дней тут будет новость, что МЮ опроверг слухи насчёт Милинковича-Савича

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