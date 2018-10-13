Анри согласовал контракт с "Монако"
Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри договорился о работе главным тренером "Монако".
Минувшим летом Тьерри завершил работу на телевидении. Как объяснил сам француз, такое решение он принял, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере.
В начале недели Анри получил сразу два предложения о работе. Сначала на легенду "Арсенала" вышли представители "Астон Виллы", а затем боссы "Монако".
Предложение от клуба из Чемпионшипа француз мигом отклонил, а вот от работы на родине не отказался. Как сообщает Sky Sports, 41-летний Анри уже договорился с "Монако" о том, что заменит уволенного Леонарду Жардима.
В ближайшие дни Тьерри попрощается со сборной Бельгии, где последние полтора года помогал Роберто Мартинесу. Когда это произойдет, Анри вылетит во Францию, чтобы подписать личный контракт с монегасками.
13.10.2018 11:00
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Последние комментарии:
у всех легенд топ-4 теперь тренерская работа - Стиви, Френки, Гиггз и Анри.
А какие легенд Манчестер Сити вы знаете?
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удачи
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Норм наверноетзабашляли
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