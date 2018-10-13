Кэррик: "Моуриньо и Фергюсон среди лучших тренеров мира последних 30 лет"
Майкл Кэррик считает, что Жозе Моуриньо и сэр Алекс Фергюсон относятся к числу лучших тренеров мира за последние 30 лет.
За плечами у Кэррика 12 лет выступлений за "красных дьяволов", причем только два из них пришлись на период Моуриньо, которому он ассистирует с этого сезона.
Майкл считает, что ему посчастливилось поработать с такими классными специалистами, чей опыт он хочет перенять ради собственной карьеры.
"Порой люди спрашивают меня: "Какой он, этот Жозе? Что он приносит?" Я отвечаю, что он приносит победы, и это поражает меня больше всего. Он проявляет себя как победитель уже так давно, понимаете? Куда бы он ни отправился, он везде побеждает".
"Он выигрывал трофеи и в "Юнайтед". Сейчас у нас с этим некоторые сложности, но нельзя отрицать того, чего он добился в своей тренерской карьере. Он в числе самых лучших".
"Если взглянуть на лучших тренеров последних 25-30 лет, то в первой тройке или пятерке вы совершенно точно назовете Жозе и сэра Алекса. Мне посчастливилось поработать с ними обоими, и я надеюсь использовать опыт, полученный от них", — цитирует Кэррика Daily Mail.
13.10.2018 10:00
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Воу воу воу
А Зидан? Он 3 лч подряд выигрывал.
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