Шевченко уверен, что Азар сможет выиграть "Золотой мяч", не уходя из "Челси"

Экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко считает, что плеймейкеру Эдену Азару не нужно уезжать со "Стэмфорд Бридж", чтобы выиграть "Золотой мяч".

На текущей неделе Азар честно признался, что все еще мечтает выступать за "Реал". Одной из причин для потенциального переезда в Испанию Эден назвал возможность приблизиться к главной индивидуальной награде в футболе.



Однако Шевченко, в данный момент возглавляющий сборную Украину, считает, что у 27-летнего бельгийца будут все шансы на "Золотой мяч" и в "Челси". Особенно после того, как Азар значительно добавил в завершении атак, забив восемь голов в 10 матчах этого сезона.



"Почему индивидуальные награды всегда получают атакующие игроки? Потому что они ответственны за завершение атак. Людям нравится видеть забитые голы. Азар феноменален, он великолепный игрок, но раньше он не забивал необходимые 20-25 голов за сезон".



"В этом сезоне у него уже восемь мячей, поэтому он движется к этой планке. У него есть все шансы выиграть "Золотой мяч", — сообщил Шевченко Goal.