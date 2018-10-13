Де Хеа все-таки подпишет новый контракт с "Юнайтед"

Представители голкипера Давида Де Хеа оптимистичны в отношении шансов на новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

Как известно, 27-летний испанец уже вступил в заключительный год по своему контракту с "красными дьяволами", хотя клуб сохраняет опцию по автоматическому продлению этого соглашения на 12 месяцев.



Ранее в октябре сообщалось, что агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Де Хеа, побывал в Лондоне и провел встречу с боссами "Юнайтед", однако стороны не смогли договориться о продлении сотрудничества.



Даже утверждалось, что у Де Хеа возникли сомнения, сможет ли он бороться за высшие награды на внутренней и европейской аренах с "дьяволами", учитывая близкую к кризисной ситуацию на старте нового сезона.



Однако Manchester Evening News спешит развеять возникшие сомнения. По информации издания, на "Олд Траффорд" еще никогда не были столь уверены в новой сделке с Давидом, как сейчас, особенно после того, как "Реал", давний претендент на Де Хеа, укрепил последний рубеж с помощью Тибо Куртуа.



Преисполнены оптимизма и в лагере голкипера. Вопреки заявлениям таблоидов, Де Хеа по-прежнему считает, что "Юнайтед" соответствует его амбициям. Давид готов провести пиковые годы своей карьеры на "Олд Траффорд", поэтому новая сделка не за горами. Пользоваться своей опцией клубу, вероятно, не придется.