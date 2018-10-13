Де Хеа все-таки подпишет новый контракт с "Юнайтед"
Представители голкипера Давида Де Хеа оптимистичны в отношении шансов на новый контракт с "Манчестер Юнайтед".
Как известно, 27-летний испанец уже вступил в заключительный год по своему контракту с "красными дьяволами", хотя клуб сохраняет опцию по автоматическому продлению этого соглашения на 12 месяцев.
Ранее в октябре сообщалось, что агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Де Хеа, побывал в Лондоне и провел встречу с боссами "Юнайтед", однако стороны не смогли договориться о продлении сотрудничества.
Даже утверждалось, что у Де Хеа возникли сомнения, сможет ли он бороться за высшие награды на внутренней и европейской аренах с "дьяволами", учитывая близкую к кризисной ситуацию на старте нового сезона.
Однако Manchester Evening News спешит развеять возникшие сомнения. По информации издания, на "Олд Траффорд" еще никогда не были столь уверены в новой сделке с Давидом, как сейчас, особенно после того, как "Реал", давний претендент на Де Хеа, укрепил последний рубеж с помощью Тибо Куртуа.
Преисполнены оптимизма и в лагере голкипера. Вопреки заявлениям таблоидов, Де Хеа по-прежнему считает, что "Юнайтед" соответствует его амбициям. Давид готов провести пиковые годы своей карьеры на "Олд Траффорд", поэтому новая сделка не за горами. Пользоваться своей опцией клубу, вероятно, не придется.
13.10.2018 08:30
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Держат на денежном поводке. Игрок без амбиций.
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Никто и не сомневался
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Походу у манков на де гея жёсткий компромат. Иначе как объяснить не природную связь гавна красного и этого околотопа.
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