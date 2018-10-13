Саутгейт: "Кейн будет забивать голы"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил свою поддержку нападающему "Тоттехэма" Харри Кейну.

Капитан "трех львов" и лучший бомбардир Чемпионата Мира в России не может отличиться на международно уровне вот уже шесть матчей кряду. Последний раз Кейн забивал еще Колумбии в рамках 1/8 финала мундиаля.



Эта серия включая в себя безголевую ничью против Хорватии в пятницу вечером в Лиге Наций. Харри отметился ударом головой в перекладину и забил гол, отмененный из-за офсайда, однако Саутгейт не переживает насчет формы своего лидера.



"Он реализовал тот свой момент, но слегка угодил в офсайд. Харри будет забивать голы за нас. Мы таили в себе серьезную угрозу. Важнее всего, что команда создает моменты, выглядит опасно, и я продолжаю верить, что игроки, которые не забили, будут забивать".



"Есть ощущение, что мы должны были побеждать, но я очень доволен тем, как мы играли. Мы диктовали игру на протяжении длительного периода, а во втором тайме мы были превосходны, оказывая давление до самого конца. Я не мог просить игроков о большем. Нам просто требовалось использовать свои шансы. В другой день мы это сделаем", — цитирует Саутгейта The Guardian.