Кэррик рассказал, что в детстве у него была футболка "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик признался, что в детстве у него была футболка "Ливерпуля".

За 12 лет выступлений на "Олд Траффорд" Кэррик выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира. Однако в детстве сердце Майкла принадлежало другой команде в красных футболках.



"Думаю, это может удивить некоторых людей (наличие у Майкла футболки "Ливерпуля"). В этом прелесть взросления ребенка, который болен футболом".



"Ты просто начинаешь поддерживать тех, кого придется. Оглядываясь назад, ты думаешь: "Как так получилось?" Думаю, это просто отражение детской невинности", — сообщил Кэррик ESPN.