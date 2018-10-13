Кэррик рассказал, что в детстве у него была футболка "Ливерпуля"

Майкл Кэррик Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик признался, что в детстве у него была футболка "Ливерпуля".

За 12 лет выступлений на "Олд Траффорд" Кэррик выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира. Однако в детстве сердце Майкла принадлежало другой команде в красных футболках.

"Думаю, это может удивить некоторых людей (наличие у Майкла футболки "Ливерпуля"). В этом прелесть взросления ребенка, который болен футболом".

"Ты просто начинаешь поддерживать тех, кого придется. Оглядываясь назад, ты думаешь: "Как так получилось?" Думаю, это просто отражение детской невинности", — сообщил Кэррик ESPN.



Метки Кэррик, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. rj1992 13.10.2018 08:44 # rj1992
    красавец, вырос стал манком. Многие скузи бояться взрослеть...

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  2. skychnie-oboi 13.10.2018 07:56 # skychnie-oboi
    Еще бы - тогда ЛФК гегемонил в Англиях по полный йух.
    А все пацаны носили футболки чемпиков и лютых топарей во всех дворах.

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  3. jack-willsher 13.10.2018 07:48 # jack-willsher
    ну это понятно что ливерпуль величайший клуб по сравнению с "фк навесы 1993" (мю). а есть такие кто в детстве мечтал играть за муму? правильно никто. даже не слышали что есть такая команда. это всего лишь биснез проект как сказал топчек-клопчек

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  4. desower 13.10.2018 07:22 # desower
    Только дети и умолешенные могут болеть за Ливерпуль. Болельщики Ливерпуля, Это к вам не относится =)

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