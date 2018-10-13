Кэррик рассказал, что в детстве у него была футболка "Ливерпуля"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик признался, что в детстве у него была футболка "Ливерпуля".
За 12 лет выступлений на "Олд Траффорд" Кэррик выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира. Однако в детстве сердце Майкла принадлежало другой команде в красных футболках.
"Думаю, это может удивить некоторых людей (наличие у Майкла футболки "Ливерпуля"). В этом прелесть взросления ребенка, который болен футболом".
"Ты просто начинаешь поддерживать тех, кого придется. Оглядываясь назад, ты думаешь: "Как так получилось?" Думаю, это просто отражение детской невинности", — сообщил Кэррик ESPN.
13.10.2018 07:00
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Последние комментарии:
красавец, вырос стал манком. Многие скузи бояться взрослеть...
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Еще бы - тогда ЛФК гегемонил в Англиях по полный йух.
А все пацаны носили футболки чемпиков и лютых топарей во всех дворах.
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ну это понятно что ливерпуль величайший клуб по сравнению с "фк навесы 1993" (мю). а есть такие кто в детстве мечтал играть за муму? правильно никто. даже не слышали что есть такая команда. это всего лишь биснез проект как сказал топчек-клопчек
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Только дети и умолешенные могут болеть за Ливерпуль. Болельщики Ливерпуля, Это к вам не относится =)
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