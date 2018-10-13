Киоун отметил улучшение выездных результатов "Арсенала" при Эмери
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что улучшение выездных результатов — пока что главный успех Унаи Эмери во главе лондонского клуба.
В уикенд, предшествовавший международному перерыву, "канониры" камня на камне не оставили от "Фулхэма" — 1:5. Эта победа стала для "Арсенала" третьей подряд на выезде в рамках Премьер-Лиги, и Киоун видит в этом большой прогресс относительно сезона 2017/18.
"В первую очередь мне бросается в глаза то, что они победили уже три раза на выезде, хотя за весь прошлый сезон Премьер-Лиги сделали это только четырежды".
"В прошлом сезоне я просто не мог терпеть выездные матчи "Арсенала". Теперь они выглядят гораздо более боеспособной командой за пределами своего стадиона".
"Я получил огромное удовольствие от того, с какой уверенностью и выражением забил свой гол Аарон Рэмси, но больше всего меня впечатлили выдержка, несгибаемость и целеустремленность в игре "Арсенала".
"Позволив "Фулхэму" вернуться в игру, затем он продемонстрировали свой характер и во втором тайме добились выразительной победы. Лукас Торрейра добавил баланса полузащите. Он дал больше свободы Граниту Джаке для созидательных действий".
"До этого матча мне казалось, как будто "Арсенал" при Унаи Эмери — это команда, которая все еще в процессе перестройки. В воскресенье я увидел результаты его работы, они контролировали игру", — сообщил Киоун Daily Mail.
13.10.2018 06:00
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