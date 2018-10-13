Киоун отметил улучшение выездных результатов "Арсенала" при Эмери

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что улучшение выездных результатов — пока что главный успех Унаи Эмери во главе лондонского клуба.

В уикенд, предшествовавший международному перерыву, "канониры" камня на камне не оставили от "Фулхэма" — 1:5. Эта победа стала для "Арсенала" третьей подряд на выезде в рамках Премьер-Лиги, и Киоун видит в этом большой прогресс относительно сезона 2017/18.



"В первую очередь мне бросается в глаза то, что они победили уже три раза на выезде, хотя за весь прошлый сезон Премьер-Лиги сделали это только четырежды".



"В прошлом сезоне я просто не мог терпеть выездные матчи "Арсенала". Теперь они выглядят гораздо более боеспособной командой за пределами своего стадиона".



"Я получил огромное удовольствие от того, с какой уверенностью и выражением забил свой гол Аарон Рэмси, но больше всего меня впечатлили выдержка, несгибаемость и целеустремленность в игре "Арсенала".



"Позволив "Фулхэму" вернуться в игру, затем он продемонстрировали свой характер и во втором тайме добились выразительной победы. Лукас Торрейра добавил баланса полузащите. Он дал больше свободы Граниту Джаке для созидательных действий".



"До этого матча мне казалось, как будто "Арсенал" при Унаи Эмери — это команда, которая все еще в процессе перестройки. В воскресенье я увидел результаты его работы, они контролировали игру", — сообщил Киоун Daily Mail.