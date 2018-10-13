Салах забил с углового и получил травму в сборной Египта

Вечер пятницы был отмечен для бомбардира "Ливерпуля" Мохамед Салаха голом прямым ударом с углового, а также травмой в матче за сборную Египта.

В пятницу вечером египтяне разгромили Свазиленд в рамках отборочного турнира к Кубку Африки со счетом 4:1. Перед самым перерывом Салах отметился блестящим голом, поразив ворота ударом от угла поля.



Однако на исходе второго тайма лучший бомбардир прошлого сезона Премьер-Лиги получил травму. После оказания первой медицинской помощи Мохамед вернулся на поле, но ненадолго и был заменен в компенсированное время.



Как сообщает Sky Sports, медицинский штаб египетской сборной зафиксировал у Мохамеда повреждение мышечного характера. В национальной команде надеются, что травма несерьезна, однако делать какие-либо прогнозы пока преждевременно.



Добавим, что Салах не забивал в четырех последних матчах за "Ливерпуль". Свой следующий поединок "красные" проведут 20 октября в гостях у "Хаддерсфилда".



