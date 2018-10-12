Хорватия и Англия сыграли без болельщиков и без голов

Матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Англии, проходивший при пустых трибунах, завершился безголевой ничьей.

Относительно предыдущего матча против Швейцарии в стартовом составе англичан уцелели лишь Харри Магуайр, Кайл Уолкер, Эрик Дайер и Маркус Рэшфорд. Появлением с первых минут были награждены набравшие отличную форму в своих клубах Бен Чилуэлл и Росс Баркли.



Первый тайм получился откровенно тоскливым. Пустые трибуны лишь усиливали тоску от игры команд. Первого — и, как оказалось затем, единственного в первом тайме — попадания в створ пришлось ждать до 37-й минуты, когда Андрей Крамарич бил в касание из центра штрафной после прострела с левого фланга, но Джордан Пикфорд без особых проблем забрал мяч.



Англичане смогли ответить на 43-й минуте, когда Джордан Хендерсон выполнил подачу с углового, а Эрик Дайер сыграл на опережение и пробил головой. Мяч пролетел мимо нескольких футболистов английской сборной и коснулся дальней штанги.



Во втором тайме пошла совершенно другая игра, в первую очередь за счет преображения гостей. На 51-й минуте Харри Кейн замыкал головой подачу Хендерсона со штрафного, однако хорватов выручила перекладина.



Затем Баркли упал в штрафной, но не убедил рефери назначить пенальти. А Рэшфорд дважды выходил на убойную позицию перед воротами, однако удары у него совершенно не получились.



Долго поддерживать столь высокий темп Англия не смогла. Вскоре хорваты успокоили игру и перестали давать шансы сопернику у своих ворот.



Финальным аккордом этого матча стал гол Кейна — правда, отмененный из-за офсайда у бомбардира "Тоттенхэма". Поединок закончился вничью.



По опасным моментам англичане превзошли своего соперника, дважды попав в каркас ворот и дважды выводя на удар Маркуса Рэшфорда. Однако Хорватия не пропустила, и это означает, что обе команды набрали по своему первому очку в Лиге Наций.



Сборная Хорватии — сборная Англии — 0:0 (0:0)



Хорватия: Ливакович, Едвай, Ловрен, Вида, Пиварич, Ракитич, Ковачич (Бадель 73), Крамарич, Модрич, Перишич (Пьяца 68), Ребич (Ливая 80).



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл, Дайер, Хендерсон, Баркли, Стерлинг (Санчо 78), Кейн, Рэшфорд.



Предупреждения: Ковачич, Ловрен, Едвай — Хендерсон, Стоунс, Стерлинг.