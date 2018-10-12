Фабрегас заинтересовал "Атлетико"
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас попал на радар к "Атлетико".
На текущей неделе Фабрегас заверил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и хотел бы получить новый контракт взамен истекающего в конце сезона.
Однако Daily Mirror полагает, что у "синих" могут быть другие планы в отношении Сеска. Обладая Россом Баркли, Матео Ковачичем и Жоржиньо, главный тренер Маурицио Сарри не будет чинить препятствий к уходу Фабрегаса из клуба.
Эта ситуация уже привлекла внимание целого ряда клубов, включая "Милан", однако теперь, если верить источнику, в борьбу за 31-летнего соотечественника вступил "Атлетико" из Мадрида.
Добавим, что экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" пропустил старт сезона из-за травмы и пока провел лишь четыре матча.
12.10.2018 23:00
Просмотров: 428
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
он еще и кэп у них?) серьезно?
(ответить)
Продлить, нельзя продать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий