Фабрегас заинтересовал "Атлетико"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас попал на радар к "Атлетико".

На текущей неделе Фабрегас заверил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и хотел бы получить новый контракт взамен истекающего в конце сезона.



Однако Daily Mirror полагает, что у "синих" могут быть другие планы в отношении Сеска. Обладая Россом Баркли, Матео Ковачичем и Жоржиньо, главный тренер Маурицио Сарри не будет чинить препятствий к уходу Фабрегаса из клуба.



Эта ситуация уже привлекла внимание целого ряда клубов, включая "Милан", однако теперь, если верить источнику, в борьбу за 31-летнего соотечественника вступил "Атлетико" из Мадрида.



Добавим, что экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" пропустил старт сезона из-за травмы и пока провел лишь четыре матча.