Фабрегас заинтересовал "Атлетико"

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас попал на радар к "Атлетико".

На текущей неделе Фабрегас заверил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и хотел бы получить новый контракт взамен истекающего в конце сезона.

Однако Daily Mirror полагает, что у "синих" могут быть другие планы в отношении Сеска. Обладая Россом Баркли, Матео Ковачичем и Жоржиньо, главный тренер Маурицио Сарри не будет чинить препятствий к уходу Фабрегаса из клуба.

Эта ситуация уже привлекла внимание целого ряда клубов, включая "Милан", однако теперь, если верить источнику, в борьбу за 31-летнего соотечественника вступил "Атлетико" из Мадрида.

Добавим, что экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" пропустил старт сезона из-за травмы и пока провел лишь четыре матча.



Метки Атлетико, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2018 23:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 12.10.2018 23:14 # recyjoed
    он еще и кэп у них?) серьезно?

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  2. ccchelsea 12.10.2018 23:08 # ccchelsea
    Продлить, нельзя продать.

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