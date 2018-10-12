Кэррик вспомнил о депрессии длиною в год

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик вспомнил о затяжной депрессии, которая едва не заставила его бросить футбол.

Поражение "красных дьяволов" в финале Лиги Чемпионов в мае 2009 от "Барселоны" ознаменовало для Кэррика начало депрессивного периода продолжительностью в год.



Майкл держал все чувства в себе, и даже его семья не знала, что у него на душе. Кэррик был настолько подавлен, что хотел покинуть расположение сборной Англии на ЧМ-2010 в ЮАР.



"Я был практически сыт по горло футболом. Это даже звучит безумно, когда я говорю об этом, но в то время именно так я себя чувствовал. Это была история длиною в год. Маленькие детали только все усугубляли, но затем я превозмог себя и заставил себя почувствовать, что у меня есть все, о чем я мог мечтать".



"Я играл за великий клуб, играл за сборную Англии, имел двух веселых детей, и жену. У меня было все, о чем я только мог мечтать".



"Я не наслаждался игрой за сборную Англии, не хотел ездить в сборную Англии и переживал тяжелое время в "Юнайтед" — я играл ужасно, и это было определяющим для моего состояния, потому что я старался изо всех сил ради "Юнайтед".



"Когда уровень моей игры стал снижаться, это повлияло на меня. На протяжении трех лет я справлялся с этим, но затем я почувствовал себя побежденным. Мне было тяжело на протяжении того года, но затем я внезапно вернулся — что-то встало на место со стартом сезона, я почувствовал себя обновленным и еще лучше, чем когда-либо прежде".



"Это был странный год для меня, странный и тяжелый. Надеюсь, это даст представление людям, каково это играть на топ-уровне".



"Я могу сидеть здесь и говорить об этом сейчас, ничуть не стыдясь. Я не имею четкого представления, почему это со мной случилось. Это просто следствие множества мелких деталей, что повлияло на мою игру и вызвало у меня страдания", — пишет Кэррик в своей автобиографической книге.