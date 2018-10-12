"Вест Хэм" нацелился на Гари Кэхилла
Вариант побега из "Челси" в январе защитнику Гари Кэхиллу может предложить "Вест Хэм".
В конце сентября Кэхилл выразил разочарование дефицитом игрового времени и прямо заявил, что задумается об отъезде со "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно, если к тому времени ситуация не улучшится.
Пока никаких предпосылок к тому, что Гари будет играть чаще, нет. Главный тренер "синих" Маурицио Сарри продолжает использовать в центре обороны Давида Луиса и Антонио Рюдигера, тогда как Кэхилл отметился лишь одним появлением на замену в рамках Премьер-Лиги со старта сезона.
Вполне вероятно, что "Челси" тоже будет заинтересован в расставании с Кэхиллом посреди сезона. Дело в том, что контракт Гари истекает следующим летом, и в январе у клуба будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 32-летнего защитника.
Как стало известно Daily Mirror, интерес к Кэхиллу уже обозначил "Вест Хэм", чей главный тренер Мануэль Пеллегрини заручился поддержкой руководства на дальнейшую комплектацию состава после масштабной трансферной кампании минувшим летом.
Вариант с "молотобойцами" привлекателен для Кэхилла тем, что Гари не придется уезжать из Лондона. А для "Вест Хэма" это возможность укрепить линию обороны, которой явно недостает надежности — в этом сезоне подопечные Пеллегрини лишь однажды сохранили свои ворота на замке в рамках Премьер-Лиги.
12.10.2018 21:00
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накой молоткам этот неликвид?! пускай возвращается в Болтон
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ВХ перебирает всех второсортных игроков топ 6, очень странная политика.
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Надо сливать нытика, который получает 100к в неделю и практически не играет. Лучше взять на его место кого-нибудь помоложе, поголоднее и с небольшой личкой в контракте. Главное не отдавать его МЮ или Арсеналу, а то усилит их.
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