Соперники "Ливерпуля" по Лиге Чемпионов подозреваются в договорном матче

Французские власти подозревают, что матч ПСЖ и "Црвены Звезды", соперников "Ливерпуля" по Группе C Лиги Чемпионов, мог быть договорным.

Как сообщает французское издание L'Equipe, некий высокопоставленный сотрудник сербского клуба сделал ставку размером почти в 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов) на то, что "Црвена Звезда" проиграет ПСЖ с разницей в пять голов.



Тот матч в Париже завершился победой чемпионов Лиги 1 со счетом 6:1 и принес руководителю "Црвены Звезды" колоссальный выигрыш — а также привлек внимание УЕФА и французской полиции.



В данный момент в отношении ПСЖ проводится расследование, однако парижане уже выпустили официальное заявление и выразили "удивление и негодование" по поводу подозрений в нечестной игре.



Добавим, тем же вечером, когда ПСЖ отпраздновал крупную победу дома, "Ливерпуль" на выезде уступил "Наполи" со счетом 1:0.