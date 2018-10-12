Соперники "Ливерпуля" по Лиге Чемпионов подозреваются в договорном матче
Французские власти подозревают, что матч ПСЖ и "Црвены Звезды", соперников "Ливерпуля" по Группе C Лиги Чемпионов, мог быть договорным.
Как сообщает французское издание L'Equipe, некий высокопоставленный сотрудник сербского клуба сделал ставку размером почти в 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов) на то, что "Црвена Звезда" проиграет ПСЖ с разницей в пять голов.
Тот матч в Париже завершился победой чемпионов Лиги 1 со счетом 6:1 и принес руководителю "Црвены Звезды" колоссальный выигрыш — а также привлек внимание УЕФА и французской полиции.
В данный момент в отношении ПСЖ проводится расследование, однако парижане уже выпустили официальное заявление и выразили "удивление и негодование" по поводу подозрений в нечестной игре.
Добавим, тем же вечером, когда ПСЖ отпраздновал крупную победу дома, "Ливерпуль" на выезде уступил "Наполи" со счетом 1:0.
12.10.2018 20:00
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Нехилый выигрыш, судя по всему. Какой коэф был?
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В руководстве же не идиоты, чтобы в ЛЧ договорняки катать.
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я уж обрадовался , что лфц кого то подкупают
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я бы скорее проверил на "честность" другой матч в группе, где ЛФЦ проиграл только с разницей в один мяч
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Вот суки то а!
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