Соперники "Ливерпуля" по Лиге Чемпионов подозреваются в договорном матче

ПСЖ Французские власти подозревают, что матч ПСЖ и "Црвены Звезды", соперников "Ливерпуля" по Группе C Лиги Чемпионов, мог быть договорным.

Как сообщает французское издание L'Equipe, некий высокопоставленный сотрудник сербского клуба сделал ставку размером почти в 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов) на то, что "Црвена Звезда" проиграет ПСЖ с разницей в пять голов.

Тот матч в Париже завершился победой чемпионов Лиги 1 со счетом 6:1 и принес руководителю "Црвены Звезды" колоссальный выигрыш — а также привлек внимание УЕФА и французской полиции.

В данный момент в отношении ПСЖ проводится расследование, однако парижане уже выпустили официальное заявление и выразили "удивление и негодование" по поводу подозрений в нечестной игре.

Добавим, тем же вечером, когда ПСЖ отпраздновал крупную победу дома, "Ливерпуль" на выезде уступил "Наполи" со счетом 1:0.



Метки Лига Чемпионов, ПСЖ, Црвена Звезда

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 12.10.2018 20:40 # brown-ale
    Нехилый выигрыш, судя по всему. Какой коэф был?

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  2. danny949494 12.10.2018 20:36 # danny949494
    В руководстве же не идиоты, чтобы в ЛЧ договорняки катать.

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  3. rap-woiska 12.10.2018 20:28 # rap-woiska
    я уж обрадовался , что лфц кого то подкупают

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  4. reams 12.10.2018 20:10 # reams
    я бы скорее проверил на "честность" другой матч в группе, где ЛФЦ проиграл только с разницей в один мяч

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  5. electric 12.10.2018 20:06 # electric
    Вот суки то а!

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