Милинкович-Савич рад вниманию Моуриньо

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич рад, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо внимательно следит за его прогрессом.

Накануне Моуриньо присутствовал на игре между Черногорией и родной для Сергея Сербией. Встреча завершилась победой последних 0:2, а сам Милинкович-Савич появился на поле только во втором тайме.



После игры полузащитнику "Лацио" передали, что на матче присутствовал тренер, который отчаянно хотел пригласить его в МЮ минувшим летом. Отделавшись парой общих фраз, Сергей дал понять, что рад такому вниманию Моуриньо.



"Я играю за "Лацио", но, конечно, мне было приятно, что тренер такого калибра пришел на игру. Возможно, он был здесь не ради меня, а ради кого-то другого. Я читал, что он приехал посмотреть на меня, но, думаю, его визит ничего не значит", - передает слова Милинкович-Савича Goal.