Зинченко открыт к переходу в "Наполи"

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов покинуть "Этихад" и перебраться в "Наполи".

Минувшим летом 21-летний Зинченко был близок к переходу в испанский "Реал Бетис", но в последний момент украинец предпочел остаться на "Этихад", несмотря на неважные перспективы получать игровые минуты.



По словам агента Александра Прудникова, в данный момент его клиент открыт к уходу из "Сити". Продолжить карьеру у себя защитнику готов предложить "Наполи", который имеет давний интерес к Зинченко.



"Мы всегда были открыты к предложениям из Италии. "Наполи" интересовался Сашей и этим летом, и год назад, но им не удалось договориться о сумме компенсации с "Сити".



"Я встречался с (президентом "Наполи") Кристиано Гинтоли, мы даже обсудили некоторые детали контракта. Все уперлось в соглашение между клубами. Надеюсь, скоро мы вернемся к переговорам", - сообщил Прудников Radio Marte.