Зинченко открыт к переходу в "Наполи"

Александр Зинченко Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов покинуть "Этихад" и перебраться в "Наполи".

Минувшим летом 21-летний Зинченко был близок к переходу в испанский "Реал Бетис", но в последний момент украинец предпочел остаться на "Этихад", несмотря на неважные перспективы получать игровые минуты.

По словам агента Александра Прудникова, в данный момент его клиент открыт к уходу из "Сити". Продолжить карьеру у себя защитнику готов предложить "Наполи", который имеет давний интерес к Зинченко.

"Мы всегда были открыты к предложениям из Италии. "Наполи" интересовался Сашей и этим летом, и год назад, но им не удалось договориться о сумме компенсации с "Сити".

"Я встречался с (президентом "Наполи") Кристиано Гинтоли, мы даже обсудили некоторые детали контракта. Все уперлось в соглашение между клубами. Надеюсь, скоро мы вернемся к переговорам", - сообщил Прудников Radio Marte.



Метки Зинченко, Манчестер Сити, Наполи

Автор foxmcfc   

Дата 12.10.2018 18:00

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  1. bes-ter 12.10.2018 18:37 # bes-ter
    В Сити он способный парень, который не модет раскрыться из за маленького количечтва игррвых минут, перейди он в другой клуб и став играть постоянно- не перейдет ли он в разряд переоцененных?

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  2. murat1965ok 12.10.2018 18:35 # murat1965ok
    Грамотный умный защитник.

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