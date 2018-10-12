Клопп жаждет прервать бестрофейную серию "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отчаянно жаждет прервать бестрофейную серию своего клуба и совершенно не хочет войти в историю, как тренер, при котором мерсисайдцы играли в "забавный" футбол, но остались без наград.

На этой неделе Клопп отметил ровно три года с момента своего назначения на должность главного тренера "красных". Прогресс "Ливерпуля" за этот период не подлежит сомнению, однако в трофейном кабинете клуба пока нет пополнения, несмотря на три финала.



С учетом дортмундской "Боруссии", своего предыдущего клуба, Клопп проиграл уже шесть финалов подряд, однако Юрген полон решимости прервать эту серию.



"Я уже много раз это говорил: я не имею понятия, когда мы что-нибудь выиграем, но я уверен, что клуб выиграет что-нибудь. Я не знаю когда, но пока этого не случилось, давайте хорошо проводить время".



"Давайте наслаждаться миром, давайте наслаждаться футболом, давайте наслаждаться нашим приключением, и именно этим мы были заняты до сих пор — мы хорошо проводим время".



"Никто не хочет оглянуться назад через 10-20 лет и сказать: "Получается, мы ничего не выиграли в свои лучшие годы, когда Клопп был здесь. Это так забавно".



"Никому не хочется, чтобы тебя запомнили таким, но у нас все еще есть время сделать что-нибудь особенное и отметить свои прогресс и развитие, мы должны сделать это".



"Думаю, это, возможно, лучший момент для "Ливерпуля" за века, но некоторые другие клубы находятся там же и сделали такие же шаги, и это все усложняет".



"Кажется, что наши дела идут хорошо, но постоянное развитие — это единственное, что я могу гарантировать. Наша небольшая проблема в том, что многие другие клубы тоже развиваются, поэтому так не бывает, что ты стал лучше на 20 процентов, а другие при этом стали на 20 процентов хуже".



"Он стараются делать то же самое, выйти на новый уровень, и это вызов, который брошен всем нам. Это интересно, но одновременно тяжело".



"Как я уже говорил на своей первой пресс-конференции здесь, если кто-нибудь думает, что я могу творить чудеса, то в будущем у нас могут возникнуть трудности, потому что я не волшебник".



"В других видах спорта, участвуя в Олимпийских играх, ты получаешь серебряную медаль, если финишируешь вторым. В футболе второе место — это ничего. Это ничего и для меня. Я хочу побеждать, и я знаю, что обязан это делать".



"Я вкладываю все свои знания, страсть, сердце и опыт. Я на 100 процентов отдаюсь клубу, без остатка. Однажды это должно сработать, но пока этого не случилось, давайте хорошо проводить время", — цитирует Клоппа Daily Mail.