Клопп жаждет прервать бестрофейную серию "Ливерпуля"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отчаянно жаждет прервать бестрофейную серию своего клуба и совершенно не хочет войти в историю, как тренер, при котором мерсисайдцы играли в "забавный" футбол, но остались без наград.

На этой неделе Клопп отметил ровно три года с момента своего назначения на должность главного тренера "красных". Прогресс "Ливерпуля" за этот период не подлежит сомнению, однако в трофейном кабинете клуба пока нет пополнения, несмотря на три финала.

С учетом дортмундской "Боруссии", своего предыдущего клуба, Клопп проиграл уже шесть финалов подряд, однако Юрген полон решимости прервать эту серию.

"Я уже много раз это говорил: я не имею понятия, когда мы что-нибудь выиграем, но я уверен, что клуб выиграет что-нибудь. Я не знаю когда, но пока этого не случилось, давайте хорошо проводить время".

"Давайте наслаждаться миром, давайте наслаждаться футболом, давайте наслаждаться нашим приключением, и именно этим мы были заняты до сих пор — мы хорошо проводим время".

"Никто не хочет оглянуться назад через 10-20 лет и сказать: "Получается, мы ничего не выиграли в свои лучшие годы, когда Клопп был здесь. Это так забавно".

"Никому не хочется, чтобы тебя запомнили таким, но у нас все еще есть время сделать что-нибудь особенное и отметить свои прогресс и развитие, мы должны сделать это".

"Думаю, это, возможно, лучший момент для "Ливерпуля" за века, но некоторые другие клубы находятся там же и сделали такие же шаги, и это все усложняет".

"Кажется, что наши дела идут хорошо, но постоянное развитие — это единственное, что я могу гарантировать. Наша небольшая проблема в том, что многие другие клубы тоже развиваются, поэтому так не бывает, что ты стал лучше на 20 процентов, а другие при этом стали на 20 процентов хуже".

"Он стараются делать то же самое, выйти на новый уровень, и это вызов, который брошен всем нам. Это интересно, но одновременно тяжело".

"Как я уже говорил на своей первой пресс-конференции здесь, если кто-нибудь думает, что я могу творить чудеса, то в будущем у нас могут возникнуть трудности, потому что я не волшебник".

"В других видах спорта, участвуя в Олимпийских играх, ты получаешь серебряную медаль, если финишируешь вторым. В футболе второе место — это ничего. Это ничего и для меня. Я хочу побеждать, и я знаю, что обязан это делать".

"Я вкладываю все свои знания, страсть, сердце и опыт. Я на 100 процентов отдаюсь клубу, без остатка. Однажды это должно сработать, но пока этого не случилось, давайте хорошо проводить время", — цитирует Клоппа Daily Mail.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2018 17:00

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  1. tot35 12.10.2018 18:25 # tot35
    Че он курит?...

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  2. never-mind 12.10.2018 18:00 # never-mind
    Забавное интервью

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  3. girasimus 12.10.2018 17:56 # girasimus
    При Клоппе ничего к сожалению не выиграли, все что запомнилось, три проснанных финала, КЛ, ЛЕ, ЛЧ. Даже при короле Кенни, который тренировал один год, выиграли КЛ, одним словом - Король!

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  4. griezmann 12.10.2018 17:22 # griezmann
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  5. gerrard08 12.10.2018 17:21 # gerrard08
    Красивое интервью)

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  6. ghenn 12.10.2018 17:04 # ghenn
    Почему бестрофейную? У команды очень много титулов!

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