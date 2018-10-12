Азар уверен, что Анри будет хорошим тренером

Плеймейкер "Челси" Эден Азар уверен, что Тьерри Анри сделает отличную карьеру в качестве тренера.

По информации Sky Sports, в ближайшие 48 часов Анри покинет свою роль ассистента в сборной Бельгии и возглавит "Монако". Французский клуб уже освободил место для соотечественника, уволив Леонарду Жаржима.



Азар, работавший с Анри на протяжении полутора лет, считает, что Тьерри будет успешен в новом для себя качестве. При этом Эдену жаль расставаться с таким классным специалистом.



"Тьерри был великолепным игроком. Пока ему не хватает тренерского опыта, но самое главное, что он совершенствуется и учится всему".



"Если он покинет сборную Бельгии, нам всем будет грустно. Но я думаю, что это будет хорошее решение для него самого. Уверен, он станет отличным тренером", - цитирует Азара Goal.