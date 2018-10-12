Азар уверен, что Анри будет хорошим тренером

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар уверен, что Тьерри Анри сделает отличную карьеру в качестве тренера.

По информации Sky Sports, в ближайшие 48 часов Анри покинет свою роль ассистента в сборной Бельгии и возглавит "Монако". Французский клуб уже освободил место для соотечественника, уволив Леонарду Жаржима.

Азар, работавший с Анри на протяжении полутора лет, считает, что Тьерри будет успешен в новом для себя качестве. При этом Эдену жаль расставаться с таким классным специалистом.

"Тьерри был великолепным игроком. Пока ему не хватает тренерского опыта, но самое главное, что он совершенствуется и учится всему".

"Если он покинет сборную Бельгии, нам всем будет грустно. Но я думаю, что это будет хорошее решение для него самого. Уверен, он станет отличным тренером", - цитирует Азара Goal.




Метки Азар, Анри, Монако, сборная Бельгии, тренеры

Автор foxmcfc   

Дата 12.10.2018 16:00

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