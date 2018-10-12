Азар и Нуну – лучшие по итогам сентября

Нуну Эшпириту Санту Рулевой "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту и лидер "Челси" Эден Азар были признаны лучшим тренером и лучшим игроком сентября по версии Премьер-Лиги.

В минувшем месяце "Вулверхэмптон" провел четыре матча в Премьер-Лиге, одержал три победы и еще один раз сыграл вничью. Единственная потеря очков случилась в гостевой встрече с "Манчестер Юнайтед".

Работу Нуну после матча на "Олд Траффорд" отметил его соотечественник Жозе Моуриньо. Премьер-Лига тоже не осталась в стороне, признав Эшпириту Санту лучшим тренером сентября.

Лучшим игроком месяца стал 27-летний Азар. Первый месяц осени Эден встретил пятью голами, в том числе хет-триком в ворота "Кардиффа". Также его голы помогли "Челси" победить "Борнмут" и сыграть вничью с "Ливерпулем".

Наконец, приз за лучший гол сентября получил нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж. Премьер-Лига отметила мяч, который англичан забил в ворота "Челси", выстрелив с дальней дистанции.




Метки Азар, Вулверхэмптон, Ливерпуль, награды, Премьер-Лига, Старридж, Челси, Эшпириту Санту

Автор foxmcfc   

Дата 12.10.2018 15:35

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Последние комментарии:




  1. electric 12.10.2018 15:49 # electric
    Ахаххахахахаха. Скриньте фейл фокцамца)

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  2. hammersmith 12.10.2018 15:46 # hammersmith
    азар как телка на фотке

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  3. slash-lfc 12.10.2018 15:42 # slash-lfc
    Клопп возьмёт лучшего менеджера года.

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