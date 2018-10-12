Азар и Нуну – лучшие по итогам сентября

Рулевой "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту и лидер "Челси" Эден Азар были признаны лучшим тренером и лучшим игроком сентября по версии Премьер-Лиги.

В минувшем месяце "Вулверхэмптон" провел четыре матча в Премьер-Лиге, одержал три победы и еще один раз сыграл вничью. Единственная потеря очков случилась в гостевой встрече с "Манчестер Юнайтед".



Работу Нуну после матча на "Олд Траффорд" отметил его соотечественник Жозе Моуриньо. Премьер-Лига тоже не осталась в стороне, признав Эшпириту Санту лучшим тренером сентября.



Лучшим игроком месяца стал 27-летний Азар. Первый месяц осени Эден встретил пятью голами, в том числе хет-триком в ворота "Кардиффа". Также его голы помогли "Челси" победить "Борнмут" и сыграть вничью с "Ливерпулем".



Наконец, приз за лучший гол сентября получил нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж. Премьер-Лига отметила мяч, который англичан забил в ворота "Челси", выстрелив с дальней дистанции.