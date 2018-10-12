Уолкотт верит, что "Эвертон" может финишировать в топ-4
Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт верит, что его команда достаточно хороша, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.
Вскарабкавшись на пятую строчку в сезоне 2013/14, с тех пор "ириски" финишировали на 11-м месте (дважды), на седьмом и на восьмом. Однако Уолкотт чувствует, что при Марку Силве на тренерском мостике "Эвертон" движется в правильном направлении и способен выдать свою лучшую кампанию за несколько лет.
"Лично я надеюсь финишировать в топ-4, я правда на это надеюсь. Я ставлю перед собой действительно высокие цели".
"Я оптимист, и я искренне верю, что мы движемся в правильном направлении. В то же время нужно быть реалистом. Может быть, я слишком забегаю вперед, но шестое место уж точно вполне достижимо для нас".
"Все просто, нам лишь нужно начать превращать ничьи в победы. Убежден, мы недалеки от этого. Думаю, вы сможете справедливо оценить наш потенциал, когда каждый вернется в строй", — сообщил Уолкотт evertontv.
12.10.2018 15:00
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с этим понятно все, поломанная карьера в которой человека травили байками что 4 место тоже титул - сказывается на психике уже
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Сомневаюсь, что смогут потеснить соседей
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"Все просто, нам лишь нужно начать превращать ничьи в победы"
гениально
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этого все синдром ААрсена не отпускает..
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4 и 6 место занято
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