Уолкотт верит, что "Эвертон" может финишировать в топ-4

Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт верит, что его команда достаточно хороша, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

Вскарабкавшись на пятую строчку в сезоне 2013/14, с тех пор "ириски" финишировали на 11-м месте (дважды), на седьмом и на восьмом. Однако Уолкотт чувствует, что при Марку Силве на тренерском мостике "Эвертон" движется в правильном направлении и способен выдать свою лучшую кампанию за несколько лет.



"Лично я надеюсь финишировать в топ-4, я правда на это надеюсь. Я ставлю перед собой действительно высокие цели".



"Я оптимист, и я искренне верю, что мы движемся в правильном направлении. В то же время нужно быть реалистом. Может быть, я слишком забегаю вперед, но шестое место уж точно вполне достижимо для нас".



"Все просто, нам лишь нужно начать превращать ничьи в победы. Убежден, мы недалеки от этого. Думаю, вы сможете справедливо оценить наш потенциал, когда каждый вернется в строй", — сообщил Уолкотт evertontv.