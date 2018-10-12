Уолкотт верит, что "Эвертон" может финишировать в топ-4

Тео Уолкотт Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт верит, что его команда достаточно хороша, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

Вскарабкавшись на пятую строчку в сезоне 2013/14, с тех пор "ириски" финишировали на 11-м месте (дважды), на седьмом и на восьмом. Однако Уолкотт чувствует, что при Марку Силве на тренерском мостике "Эвертон" движется в правильном направлении и способен выдать свою лучшую кампанию за несколько лет.

"Лично я надеюсь финишировать в топ-4, я правда на это надеюсь. Я ставлю перед собой действительно высокие цели".

"Я оптимист, и я искренне верю, что мы движемся в правильном направлении. В то же время нужно быть реалистом. Может быть, я слишком забегаю вперед, но шестое место уж точно вполне достижимо для нас".

"Все просто, нам лишь нужно начать превращать ничьи в победы. Убежден, мы недалеки от этого. Думаю, вы сможете справедливо оценить наш потенциал, когда каждый вернется в строй", — сообщил Уолкотт evertontv.



Метки Премьер-Лига, Уолкотт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 472

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Последние комментарии:




  1. gio 12.10.2018 16:12 # gio
    с этим понятно все, поломанная карьера в которой человека травили байками что 4 место тоже титул - сказывается на психике уже

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  2. reams 12.10.2018 15:29 # reams
    Сомневаюсь, что смогут потеснить соседей

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  3. red-devil-4ever 12.10.2018 15:19 # red-devil-4ever
    "Все просто, нам лишь нужно начать превращать ничьи в победы"

    гениально

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  4. h22o 12.10.2018 15:19 # h22o
    этого все синдром ААрсена не отпускает..

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  5. firmino9 12.10.2018 15:06 # firmino9
    4 и 6 место занято

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