Рэмси доиграет сезон в "Арсенале"

Аарон Рэмси Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси подтвердил, что не покинет лондонский клуб в январе.

Перед началом сезона "канониры" практически согласовали новый контракт с Рэмси, но затем внезапно отозвали свое предложение, и это предрешило судьбу Аарона на "Эмирейтс".

Ожидалось, что в январе "Арсенал" предпримет попытку выручить хоть какие-нибудь деньги за валлийца, тем более что интерес к полузащитнику проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Однако сам Рэмси хочет доиграть сезон в команде Унаи Эмери.

"Все шло замечательно, мы практически согласовали новый контракт, но затем что-то произошло. Они решили отозвать предложение, но это их выбор. В футболе такое не редкость".

"Сейчас я сосредоточен на своей игре, я хочу принести максимум пользы клубу. У меня остается еще несколько месяцев по контракту, поэтому я доиграю сезон здесь. Надеюсь, мы добьемся успехов", - сообщил Рэмси The Telegraph.




Метки Арсенал, контракты, Рэмси

Автор foxmcfc   

Дата 12.10.2018 14:45

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  1. ars19995 12.10.2018 15:45 # ars19995
    Хотя жаль конечно...тем более если конкурента усилит.

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  2. ars19995 12.10.2018 15:44 # ars19995
    Значит с кем-то реально договорились за меньшие бабки и по качеству не хуже)

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  3. ccchelsea 12.10.2018 15:33 # ccchelsea
    Красиво ссыт на гейгуннеров. Те значит даже пени не получат за своего лучшего игрока.

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  4. chebrec 12.10.2018 14:49 # chebrec
    На перепутье коней не меняют

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