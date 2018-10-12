Рэмси доиграет сезон в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси подтвердил, что не покинет лондонский клуб в январе.

Перед началом сезона "канониры" практически согласовали новый контракт с Рэмси, но затем внезапно отозвали свое предложение, и это предрешило судьбу Аарона на "Эмирейтс".



Ожидалось, что в январе "Арсенал" предпримет попытку выручить хоть какие-нибудь деньги за валлийца, тем более что интерес к полузащитнику проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Однако сам Рэмси хочет доиграть сезон в команде Унаи Эмери.



"Все шло замечательно, мы практически согласовали новый контракт, но затем что-то произошло. Они решили отозвать предложение, но это их выбор. В футболе такое не редкость".



"Сейчас я сосредоточен на своей игре, я хочу принести максимум пользы клубу. У меня остается еще несколько месяцев по контракту, поэтому я доиграю сезон здесь. Надеюсь, мы добьемся успехов", - сообщил Рэмси The Telegraph.