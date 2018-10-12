Рэмси доиграет сезон в "Арсенале"
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси подтвердил, что не покинет лондонский клуб в январе.
Перед началом сезона "канониры" практически согласовали новый контракт с Рэмси, но затем внезапно отозвали свое предложение, и это предрешило судьбу Аарона на "Эмирейтс".
Ожидалось, что в январе "Арсенал" предпримет попытку выручить хоть какие-нибудь деньги за валлийца, тем более что интерес к полузащитнику проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Однако сам Рэмси хочет доиграть сезон в команде Унаи Эмери.
"Все шло замечательно, мы практически согласовали новый контракт, но затем что-то произошло. Они решили отозвать предложение, но это их выбор. В футболе такое не редкость".
"Сейчас я сосредоточен на своей игре, я хочу принести максимум пользы клубу. У меня остается еще несколько месяцев по контракту, поэтому я доиграю сезон здесь. Надеюсь, мы добьемся успехов", - сообщил Рэмси The Telegraph.
12.10.2018 14:45
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Последние комментарии:
Хотя жаль конечно...тем более если конкурента усилит.
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Значит с кем-то реально договорились за меньшие бабки и по качеству не хуже)
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Красиво ссыт на гейгуннеров. Те значит даже пени не получат за своего лучшего игрока.
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На перепутье коней не меняют
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