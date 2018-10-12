Майкл Кэррик хочет стать главным тренером

Майкл Кэррик, ассистент Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед", заявил о своих амбициях стать главным тренером.

Завершение игровой карьеры Кэрриком в конце прошлого сезона удачно совпало с уходом из "Юнайтед" Руя Фариа. Повесив бутсы на гвоздь, Майкл сразу же сел на скамейку рядом с Моуриньо.



По словам 37-летнего англичанина, к тренерской работе его подстегнул один из предшественников Моуриньо в лице сэра Алекса Фергюсона. Именно великий шотландец убедил Майкла пойти на тренерские курсы.



"Сэр Алекс всегда говорил нам: "Получите тренерскую лицензию". У нас был коллектив из 10 или около того, включая Флетча (Даррена Флетчера) и некоторых других, и я пошел тем же путем, что и они".



"У меня стоял выбор между работой на телевидении и тренерским делом, и я хотел, чтобы у меня был план, когда я закончу играть. Однако заранее ты никогда не знаешь, какие варианты у тебя будут".



"Я получил свою лицензию категории А без каких-либо оглядок назад. В последние два года я был так сильно сосредоточен на просмотре матчей, на том, чтобы видеть вещи по-другому".



"Я бы хотел однажды стать главным тренером. Но я не настолько глуп, чтобы думать, что определенно им стану. Тот факт, что я был достойным игроком, не означает, что я буду хорошим главным тренером. Быть главным тренером — это другое относительно игры в мяч. В данный момент я стараюсь делать все возможное, чтобы стать как можно лучше", — цитирует Кэррика Daily Mirror.