Райола не позволит "Юнайтед" заполучить Де Лигта
Агент Мино Райола готов заблокировать переход Маттиаса Де Лигта из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед".
19-летнего голландца уже вовсю сравнивают с Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля", однако трансфер Де Лигта на "Олд Траффорд" осложняется отношениями Райолы и главного тренера Жозе Моуриньо.
Как сообщает Manchester Evening News, именно Мино представляет интересы одного из самых перспективных защитников современного футбола. И Райола опасается, что талант Де Лигта загубит работа с Жозе.
Мино уже давно воюет с Моуриньо по поводу полузащитника Поля Погба: судя по всему, агент готов санкционировать переезд француза в другой клуб. Что касается Де Лигта, то здесь Райола предпочтет отвезти игрока в "Барселону".
12.10.2018 13:00
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Последние комментарии:
Трансфермаркет говорит, что агент у Де Лихта некий Barry Hulshoff
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Куда то не туда повернул футбольный мир. Агент должен только договариваться от лица игрока, некоторые игроки вообще сами себе агенты. А тут непонятная херня, откуда столько власти и влияния у этих спекулянтов-паразитов?
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Это благо для Мю
Связываться с игроками этого душного пидора- себе дороже.
Обязательно выйдет боком
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