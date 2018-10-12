Райола не позволит "Юнайтед" заполучить Де Лигта

Маттиас Де Лигт Агент Мино Райола готов заблокировать переход Маттиаса Де Лигта из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед".

19-летнего голландца уже вовсю сравнивают с Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля", однако трансфер Де Лигта на "Олд Траффорд" осложняется отношениями Райолы и главного тренера Жозе Моуриньо.

Как сообщает Manchester Evening News, именно Мино представляет интересы одного из самых перспективных защитников современного футбола. И Райола опасается, что талант Де Лигта загубит работа с Жозе.

Мино уже давно воюет с Моуриньо по поводу полузащитника Поля Погба: судя по всему, агент готов санкционировать переезд француза в другой клуб. Что касается Де Лигта, то здесь Райола предпочтет отвезти игрока в "Барселону".




Метки Аякс, Де Лигт, Манчестер Юнайтед, Райола

Автор foxmcfc   

Дата 12.10.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 950

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. premier-league 12.10.2018 13:25 # premier-league
    Трансфермаркет говорит, что агент у Де Лихта некий Barry Hulshoff

    (ответить)

  2. radik86radik 12.10.2018 13:09 # radik86radik
    Куда то не туда повернул футбольный мир. Агент должен только договариваться от лица игрока, некоторые игроки вообще сами себе агенты. А тут непонятная херня, откуда столько власти и влияния у этих спекулянтов-паразитов?

    (ответить)

  3. pauk 12.10.2018 13:04 # pauk
    Это благо для Мю
    Связываться с игроками этого душного пидора- себе дороже.
    Обязательно выйдет боком

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: