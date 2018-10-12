Райола не позволит "Юнайтед" заполучить Де Лигта

Агент Мино Райола готов заблокировать переход Маттиаса Де Лигта из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед".

19-летнего голландца уже вовсю сравнивают с Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля", однако трансфер Де Лигта на "Олд Траффорд" осложняется отношениями Райолы и главного тренера Жозе Моуриньо.



Как сообщает Manchester Evening News, именно Мино представляет интересы одного из самых перспективных защитников современного футбола. И Райола опасается, что талант Де Лигта загубит работа с Жозе.



Мино уже давно воюет с Моуриньо по поводу полузащитника Поля Погба: судя по всему, агент готов санкционировать переезд француза в другой клуб. Что касается Де Лигта, то здесь Райола предпочтет отвезти игрока в "Барселону".