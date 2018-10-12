Саутгейт готов отказаться от схемы 3-5-2

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт готов отказаться от схемы, с которой команда "трех львов" дошла до полуфинала Чемпионата Мира в России.

Впервые схему с тремя защитниками Саутгейт попробовал за несколько месяцев до мундиаля. Гарет остался доволен экспериментом и на Чемпионате Мира использовал только расстановку 3-5-2.

Несмотря на отличный результат в России, схема не раз давала сбой против команд, которые выставляют не одного, а сразу двух игроков на флангах. Особенно сильно на уязвимое место англичан надавила в полуфинале Хорватия.

Перед встречей с командой Златко Далича в рамках Лиги Наций Саутгейт рассматривает вариант с переходом на 4-3-3. По мнению Гарета, только такая схема поможет его подопечным обыгрывать больших соперников, утверждает The Telegraph.




Метки Саутгейт, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 12.10.2018 12:00

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  1. vyrentz 12.10.2018 12:24 # vyrentz
    Я этих уебанов из ФА вообще понять не могу. Страна - флагман европейского футбола. Есть качественные сборники. А тренера, сука, надо назначить неопытного дятла, но, блять, зато англичанина! Дебилоиды.

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  2. lfcynwa 12.10.2018 12:10 # lfcynwa
    немощ, но хотя бы пытается что-то изменить

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  3. lampard78 12.10.2018 12:03 # lampard78
    В саррибол что ль захотел поиграть?

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  4. letosmile 12.10.2018 12:03 # letosmile
    копирует схемы челси

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