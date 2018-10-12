Саутгейт готов отказаться от схемы 3-5-2

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт готов отказаться от схемы, с которой команда "трех львов" дошла до полуфинала Чемпионата Мира в России.

Впервые схему с тремя защитниками Саутгейт попробовал за несколько месяцев до мундиаля. Гарет остался доволен экспериментом и на Чемпионате Мира использовал только расстановку 3-5-2.



Несмотря на отличный результат в России, схема не раз давала сбой против команд, которые выставляют не одного, а сразу двух игроков на флангах. Особенно сильно на уязвимое место англичан надавила в полуфинале Хорватия.



Перед встречей с командой Златко Далича в рамках Лиги Наций Саутгейт рассматривает вариант с переходом на 4-3-3. По мнению Гарета, только такая схема поможет его подопечным обыгрывать больших соперников, утверждает The Telegraph.