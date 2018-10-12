Люк Шоу восстановится к матчу против "Челси"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу восстановится к матчу против "Челси" после травмы лодыжки, которая не позволила ему откликнуться на вызов из сборной Англии.
Проблемы с лодыжкой возникли у Шоу в победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в прошлый уикенд (3:2). После финального свистка Люк уходил с поля "Олд Траффорд" с явным дискомфортом.
В результате Шоу не смог присоединиться к сборной Англии, которая готовится к матчам Лиги Наций против Хорватии и Испании, а в своем официальном заявлении "Юнайтед" сообщил, что "время покажет", будет ли Люк доступен для выезда на "Стэмфорд Бридж".
Однако The Sun стало известно, что проблема 23-летнего защитника незначительна. Такой вывод сделали медики после обследования Люка. Шоу, выходивший в в старте на все предыдущие матчи "дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением победы над "Уотфордом", совершенно точно будет готов к противостоянию с "Челси".
12.10.2018 10:00
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Вот и славненько.
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