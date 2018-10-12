Мина и Гомеш готовы к дебюту за "Эвертон"

Йерри Мина и Андре Гомеш приблизились к своему официальному дебюту за "Эвертон", сыграв в товарищеском матче за закрытыми дверьми накануне вечером.

Напомним, Мина и Гомеш прибыли на "Гудисон Парк" из "Барселоны" в заключительный день летнего трансферного окна в Премьер-Лиге. Колумбийского защитника "Эвертон" приобрел, тогда как португальского полузащитника — только арендовал.



К сожалению, сразу задействовать своих новичков наставник "ирисок" Марку Силва не смог. Йерри получил травму стопы на тренировке, а Андре был занят лечением задней поверхности бедра.



Однако в данный момент оба игрока уже здоровы, приняв участие в тренировочном матче на базе мерсисайдцев в Финч Фарм. Также в этом матче был задействован полузащитник Джеймс Маккарти, восстанавливающийся после двойного перелома ноги, полученного в январе.



Как сообщает Sky Sports, в "Эвертоне" ожидают, что Мина и Гомеш успеют набрать достаточную форму за международную паузу, чтобы затем дебютировать против "Кристал Пэлас" 21 октября в рамках Премьер-Лиги.