"Эвертон" может вернуть Насри в Премьер-Лигу

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри может вернуться в Премьер-Лигу, присоединившись к "Эвертону".

Насри является свободным агентом с января, когда он покинул турецкий "Антальяспор". В данный момент Самир завершает отбывать дисквалификацию за запрещенную для спортсменов процедуру.



Изначально Насри был дисквалифицирован на шесть месяцев, однако впоследствии срок наказания был увеличен в три раза. Впрочем, свою вину 31-летний француз уже почти искупил и в ноябре сможет обзавестись новым клубом.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, главный тренер "ирисок" Марку Силва уже обсудил со своим штабом возможное приглашение Насри. На "Гудисон Парк" полагают, что возвращение в Премьер-Лигу поможет реабилитировать карьеру несомненно талантливого игрока.



Напомним, Насри блестяще выступал за "Арсенал" в период с 2008 по 2011 год. В "Сити" Самир выглядел не так ярко, зато удовлетворил свою жажду трофеев, выиграв два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.