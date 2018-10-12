"Эвертон" может вернуть Насри в Премьер-Лигу

Самир Насри Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри может вернуться в Премьер-Лигу, присоединившись к "Эвертону".

Насри является свободным агентом с января, когда он покинул турецкий "Антальяспор". В данный момент Самир завершает отбывать дисквалификацию за запрещенную для спортсменов процедуру.

Изначально Насри был дисквалифицирован на шесть месяцев, однако впоследствии срок наказания был увеличен в три раза. Впрочем, свою вину 31-летний француз уже почти искупил и в ноябре сможет обзавестись новым клубом.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, главный тренер "ирисок" Марку Силва уже обсудил со своим штабом возможное приглашение Насри. На "Гудисон Парк" полагают, что возвращение в Премьер-Лигу поможет реабилитировать карьеру несомненно талантливого игрока.

Напомним, Насри блестяще выступал за "Арсенал" в период с 2008 по 2011 год. В "Сити" Самир выглядел не так ярко, зато удовлетворил свою жажду трофеев, выиграв два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



Метки Насри, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 12.10.2018 09:03 # kedr
    Да не блистал он особо в Арсенале... Очень часто просто номер на поле отбывал...

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  2. mancityman 12.10.2018 08:45 # mancityman
    Топер

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  3. brown-ale 12.10.2018 08:22 # brown-ale
    В Арсенале классно играл.
    Еще бы Бен Арфа вернулся.

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