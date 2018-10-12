"Эвертон" может вернуть Насри в Премьер-Лигу
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри может вернуться в Премьер-Лигу, присоединившись к "Эвертону".
Насри является свободным агентом с января, когда он покинул турецкий "Антальяспор". В данный момент Самир завершает отбывать дисквалификацию за запрещенную для спортсменов процедуру.
Изначально Насри был дисквалифицирован на шесть месяцев, однако впоследствии срок наказания был увеличен в три раза. Впрочем, свою вину 31-летний француз уже почти искупил и в ноябре сможет обзавестись новым клубом.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, главный тренер "ирисок" Марку Силва уже обсудил со своим штабом возможное приглашение Насри. На "Гудисон Парк" полагают, что возвращение в Премьер-Лигу поможет реабилитировать карьеру несомненно талантливого игрока.
Напомним, Насри блестяще выступал за "Арсенал" в период с 2008 по 2011 год. В "Сити" Самир выглядел не так ярко, зато удовлетворил свою жажду трофеев, выиграв два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.
12.10.2018 08:00
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Да не блистал он особо в Арсенале... Очень часто просто номер на поле отбывал...
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Топер
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В Арсенале классно играл.
Еще бы Бен Арфа вернулся.
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