"Ливерпуль" следит за Петром Зелински

"Ливерпуль" и "Ювентус" следят за ситуацией вокруг полузащитника "Наполи" Петра Зелински, который пока не может договориться о новом контракте со своим клубом.

Лишь на днях пресса сообщала о возможном переезде Зелински в Премьер-Лигу, утверждая, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери видит в Петре замену для Аарона Рэмси, который, вероятно, покинет "Эмирейтс" свободным агентом в конце сезона.



Однако Calcio Mercato считает, что за Зелински поборется "Ливерпуль". Летом 2016 "красные" уже интересовались Петром, но тот тогда отправился из Удинезе" в "Наполи" за 14 миллионов фунтов.



С момента своего переезда в Неаполь 24-летний поляк значительно вырос в профессиональном отношении, забив 15 голов в 96 матчах. Это заставило боссов итальянского клуба задуматься о новой сделке с Зелински.



По информации издания, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет заключить с Петром новый контракт, который увеличит отступные за полузащитника в два раза относительно текущих 57 млн. фунтов.



Сам Петр и его игрок считают такого рода отступные чрезмерными, и эти разногласия привлекли внимание "Ливерпуля" и "Ювентуса", которые могут сделать своих ходы, если Зелински и "Наполи" не достигнут компромисса в обозримом будущем.