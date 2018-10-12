Анонс матча Хорватия — Англия

Сборная Англии продолжит путь в Лиге Наций выездным матчем при пустых трибунах против Хорватии, своего обидчика по полуфиналу ЧМ-2018.

11 июля в московских "Лужниках" хорваты вырвали победу у англичан со счетом 2:1 благодаря решающему голу Марио Манджукича в экстра-таймах. Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта не смогли выйти в финал Чемпионата Мира и, будучи опустошенными морально и физически, затем уступили и в утешительном матче за третье место.



Свой путь в Лиге Наций обе сборные начали с поражений от Испании. Хорваты были разгромлены в Эльче со счетом 6:0, а англичане уступили на "Уэмбли" 1:2.



У сборных Англии и Хорватии длинная история взаимоотношений, но последний раз родоначальники футбола играли на выезде с этим соперником в сентябре 2008, отпраздновав победу 1:4 благодаря хет-трику Тео Уолкотта.



Важно отметить, что этот матч будет сыгран без болельщиков. Такому наказанию хорваты подверглись за свастику, изображенную на футбольном поле во время отборочного матча к Евро-2016 против Хорватии.



Тем не менее, на стадионе все равно будет около 500 людей, включая полторы сотни аккредитованных представителей прессы и до 75 членов и сотрудников каждой из команд.



"Это досадно в отношении болельщиков, которые поддерживают нас на выезде. Они были великолепны все лето, и многие из них скучали по игре сборной Англии годами. Им особенно не повезло".



"Это означает, что Хорватия будет лишена той энергии, которую команда может получать от домашних болельщиков в моменты, когда находится под давлением. Это будет другой матч. Станет ли это преимуществом? Кто знает", — говорил Саутгейт.



Ранее Хорватия и Англия встречались восемь раз. Родоначальники футбола выиграли половину из этих матчей и лишь раз сыграли вничью.



Англичане выиграли все три последних выездных матча — четыре гостевых победы подряд последний раз с ними случались в сентябре 2011.



Англичане не пропускали в трех последних выездных матчах.



Капитан англичан Харри Кейн не может забить уже пять матчей кряду.



Относительно оригинальной заявки сборная Англии лишилась Джеймса Тарковски, Люка Шоу, Данни Роуза и Алекса Маккарти. Могут дебютировать за национальную команду Джейдон Санчо, Мейсон Маунт и Джеймс Мэддисон.



Лига Наций. Группа A4

Сборная Хорватии — сборная Англии

Риека. Стадион "Райвича". 21:45 Онлайн-трансляция