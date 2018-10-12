Анонс матча Хорватия — Англия

Деян Ловрен и Харри Кейн Сборная Англии продолжит путь в Лиге Наций выездным матчем при пустых трибунах против Хорватии, своего обидчика по полуфиналу ЧМ-2018.

11 июля в московских "Лужниках" хорваты вырвали победу у англичан со счетом 2:1 благодаря решающему голу Марио Манджукича в экстра-таймах. Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта не смогли выйти в финал Чемпионата Мира и, будучи опустошенными морально и физически, затем уступили и в утешительном матче за третье место.

Свой путь в Лиге Наций обе сборные начали с поражений от Испании. Хорваты были разгромлены в Эльче со счетом 6:0, а англичане уступили на "Уэмбли" 1:2.

У сборных Англии и Хорватии длинная история взаимоотношений, но последний раз родоначальники футбола играли на выезде с этим соперником в сентябре 2008, отпраздновав победу 1:4 благодаря хет-трику Тео Уолкотта.

Важно отметить, что этот матч будет сыгран без болельщиков. Такому наказанию хорваты подверглись за свастику, изображенную на футбольном поле во время отборочного матча к Евро-2016 против Хорватии.

Тем не менее, на стадионе все равно будет около 500 людей, включая полторы сотни аккредитованных представителей прессы и до 75 членов и сотрудников каждой из команд.

"Это досадно в отношении болельщиков, которые поддерживают нас на выезде. Они были великолепны все лето, и многие из них скучали по игре сборной Англии годами. Им особенно не повезло".

"Это означает, что Хорватия будет лишена той энергии, которую команда может получать от домашних болельщиков в моменты, когда находится под давлением. Это будет другой матч. Станет ли это преимуществом? Кто знает", — говорил Саутгейт.

Ранее Хорватия и Англия встречались восемь раз. Родоначальники футбола выиграли половину из этих матчей и лишь раз сыграли вничью.

Англичане выиграли все три последних выездных матча — четыре гостевых победы подряд последний раз с ними случались в сентябре 2011.

Англичане не пропускали в трех последних выездных матчах.

Капитан англичан Харри Кейн не может забить уже пять матчей кряду.

Относительно оригинальной заявки сборная Англии лишилась Джеймса Тарковски, Люка Шоу, Данни Роуза и Алекса Маккарти. Могут дебютировать за национальную команду Джейдон Санчо, Мейсон Маунт и Джеймс Мэддисон.

Лига Наций. Группа A4
Сборная Хорватии — сборная Англии
Риека. Стадион "Райвича". 21:45 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Лига Наций, сборная Англии, сборная Хорватии

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2018 06:05

Количество просмотров Просмотров: 427

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rentv 12.10.2018 07:43 # rentv
    Блять, какие же вы нахуй не активные! Фапл умер. Всем пока

    (ответить)

  2. cosmos0611 12.10.2018 07:15 # cosmos0611
    ливерпол, ливерпуй, ливерхуй, ливербой, ливерпох,
    ливерпах

    (ответить)

  3. chebrec 12.10.2018 06:42 # chebrec
    Бокс/MMA/UFC


    Вчера, 18:42
    Ислам Махачев поддержал Хабиба: «Там, где ущемляют права моих братьев, я выступать не хочу»
    Легковес UFC и товарищ Хабиба Нурмагомедова поддержал решение чемпиона покинуть промоушен, если уволят Зубайру Тухугова.

    «Может, я и не большая потеря для UFC, но там, где ущемляют права моих братьев, я выступать не хочу», – написал Махачев в инстаграме.

    После потасовки в октагоне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен разорвет контракты с бойцами, которые участвовали в драке. Среди них был Тухугов, который заявил, что ударил Конору пощечину.

    Рекорд Махачева в UFC – пять побед и одно поражение.

    (ответить)

  4. chebrec 12.10.2018 06:28 # chebrec
    Ну хоть здесь то может они соберутся и начнут играть

    (ответить)

  5. gringo1990 12.10.2018 06:28 # gringo1990
    Ожидаеам всос бритов

    (ответить)

  6. mata-hazard 12.10.2018 06:27 # mata-hazard
    Прикиньте. Приехали к нам на работу 2 хохла. Нам механники нужны были. Ну наша фирма им сняла хорошую 3-ех комнатную хату, оплатила дорогу до работы и с зарплатой не обидела, 15 евро в час. Бельгийские зажрались, меньше за 35 евро в час на контракт никто не подписывается. Так вот эти эуропейцы из украины в первый же вечер решили отпраздновать. Уборщица потом рассказывала, что они расхуярили всю квартиру и ещё срали мимо унитаза. А соседи ей ещё сказали, что они бегали в трусах по лестнице и орали: "Сало Украине". Вот такие вот пироги. Уволили их накуй и взяли парней из Белоруссии.
    К чему я это рассказал? Что уже много раз слышал всяких таких историй и что с хохлами лучше не связываться. Пусть сидят у себя дома и крутят коровам хвосты.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: