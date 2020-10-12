Моуриньо поменяет амплуа Санчеса
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поменяет тактическую роль Алексиса Санчеса после паузы на игры сборных.
На старте сезона Моуриньо использовал 29-летнего Санчеса на левом фланге, но эта позиция явно ограничивала потенциал чилийца, из-за чего тот потерял место в стартовом составе.
Переломить тенденцию Алексис смог только в субботнем матче с "Ньюкаслом". По ходу игры Санчес вышел на позицию 10-го номера, забил важный гол и помог "красным дьяволам" одержать волевую победу 3:2.
Как сообщает Bleacher Report, Моуриньо остался под впечатлением от игры чилийца в качестве плеймейкера и после международной паузы будет чаще использовать Алексиса под нападающим Ромелу Лукаку.
12.10.2018 06:00
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