Моуриньо поменяет амплуа Санчеса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поменяет тактическую роль Алексиса Санчеса после паузы на игры сборных.

На старте сезона Моуриньо использовал 29-летнего Санчеса на левом фланге, но эта позиция явно ограничивала потенциал чилийца, из-за чего тот потерял место в стартовом составе.



Переломить тенденцию Алексис смог только в субботнем матче с "Ньюкаслом". По ходу игры Санчес вышел на позицию 10-го номера, забил важный гол и помог "красным дьяволам" одержать волевую победу 3:2.



Как сообщает Bleacher Report, Моуриньо остался под впечатлением от игры чилийца в качестве плеймейкера и после международной паузы будет чаще использовать Алексиса под нападающим Ромелу Лукаку.