Агент: "Хюсай перешел бы в "Челси", если бы не Де Лаурентис"

Агент правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая рассказал, что его клиент перешел бы в "Челси" минувшим летом, если бы не президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис.

На протяжении многих лет Хюсай был верным бойцом Маурицио Сарри, который с этого сезона тренирует "Челси". Вместе им довелось поработать не только в "Наполи", но и в "Эмполи", который поднялся из Серии Б в Серию А.



В 2015 году Эльсеид последовал за Сарри в Неаполь, но отправиться затем и в Лондон не смог. Отпустив на "Стэмфорд Бридж", помимо Сарри, полузащитника Жоржиньо, Де Лаурентис потребовал гарантий того, что "синие" не будут пытаться купить переманить звезд "Наполи".



"Те, кто критикуют его на старте сезона, наверное, сами никогда не ошибаются, но остальные из нас являются простыми смертными. Без этой договоренности он, вероятно, отправился бы в "Челси" минувшим летом".



"Люди забывают, что он был одним из двух или трех лучших крайних защитников Европы в прошлом сезоне. Достаточно двух или трех матчей, чтобы стать ничтожеством. Пусть говорят, что пожелают — на такие вещи мы будем отвечать игрой на футбольном поле", — сообщил агент албанца Марио Джуффреди радиостанции Kiss Kiss.