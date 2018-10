Мартинес: "Анри готов тренировать клуб"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес уверен, что его помощник Тьерри Анри готов к самостоятельной работе.

В начале недели Анри отказался от предложения "Астон Виллы", а уже сегодня легенду "Арсенала" сватают на пост рулевого "Монако", который освободился после увольнения Леонарду Жардима.



Мартинес не хочет терять такого классного специалиста, но уверен, что Тьерри уже готов самостоятельно тренировать клуб. Роберто поддержит решение ассистента, который помог ему подготовить сборную Бельгии к Чемпионату Мира.



"Тьерри готов быть главным тренером в клубе. Он получает удовольствие от этой профессии и наслаждается всем, что делает", - цитирует Мартинеса Four Four Two.