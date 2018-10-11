Ходжсон: "Бентеке вернется в 2019 году"

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил, что нападающий Кристиан Бентеке уже не сыграет в остатке календарного года.

Накануне "орлы" официально объявили, что Бентеке был успешно прооперирован. Хирургическое вмешательство оказалось единственным вариантом решения проблемы Кристиана с коленом.



Изначально клуб с "Селхерст Парк" не сообщил сроков восстановления 27-летнего бельгийца, успевшего сыграть четыре матча в этом сезоне, однако сегодня Ходжсон поведал что экс-игрок "Астон Виллы" и "Ливерпуля" вернется после Нового года.



"Вчера Кристиан Бентеке перенес операцию. Мы пытались пойти консервативным путем, чтобы решить его проблему с коленом, которое достаточно давно его беспокоило. У нас не получилось. Когда это не получается, всегда возникает риск операции. Плохой новостью для нас стало то, что операция неизбежна. Теперь он прооперирован и пропустит определенное время".



"Это операция, и после операции всегда требуется время. На моем месте было бы опасно говорить: "Это потребует такого-то времени". Это было бы нечестно по отношению к докторам и спортивным медикам, у которых может быть другая точка зрения".



"Но нет никаких сомнений, что в этом году мы его уже не увидим. Думаю, он снова сыграет в 2019 году. Надеюсь, это произойдет раньше, чем позже", — сообщил Ходжсон Sky Sports.