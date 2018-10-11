Салах не будет наказан за использование мобильного телефона за рулем

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не будет наказан за использование мобильного телефона во время вождения автомобиля близ "Энфилда".

Напомним, в августе мерсисайдская полиция отреагировала на появившуюся в социальных сетях видеозапись, на которой 26-летний египтянин пользуется мобильным телефоном за рулем, двигаясь в плотном трафике после матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".



Тогда Салах был подвергнут критике за небезопасное движение и игнорирование окруживших его автомобиль фанатов, включая детей, а полиция начала свое расследование.



Однако сегодня издание Sky Sports сообщило, что это расследование было завершено, и в адрес Мохамеда не будут выдвинуты обвинения. Полиция переговорила с Салахом, но не нашла достаточных доказательств его вины.



"После проведения следственной работы не было найдено достаточных доказательств, чтобы поддержать обвинительную сторону, поэтому никаких дополнительных действий с нашей стороны не последует. Офицеры побеседовали с мужчиной и дали ему советы по поводу использования мобильного телефона в автомобиле", — гласит заявление местной полиции.