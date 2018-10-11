Салах не будет наказан за использование мобильного телефона за рулем

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не будет наказан за использование мобильного телефона во время вождения автомобиля близ "Энфилда".

Напомним, в августе мерсисайдская полиция отреагировала на появившуюся в социальных сетях видеозапись, на которой 26-летний египтянин пользуется мобильным телефоном за рулем, двигаясь в плотном трафике после матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Тогда Салах был подвергнут критике за небезопасное движение и игнорирование окруживших его автомобиль фанатов, включая детей, а полиция начала свое расследование.

Однако сегодня издание Sky Sports сообщило, что это расследование было завершено, и в адрес Мохамеда не будут выдвинуты обвинения. Полиция переговорила с Салахом, но не нашла достаточных доказательств его вины.

"После проведения следственной работы не было найдено достаточных доказательств, чтобы поддержать обвинительную сторону, поэтому никаких дополнительных действий с нашей стороны не последует. Офицеры побеседовали с мужчиной и дали ему советы по поводу использования мобильного телефона в автомобиле", — гласит заявление местной полиции.



Метки Ливерпуль, происшествия, Салах

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2018 21:00

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  1. gerrard08 11.10.2018 22:24 # gerrard08
    Выдвигать обвинения и делать расследование из-за этого? Ебанутые что-ли?

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  2. lahmatyj 11.10.2018 21:59 # lahmatyj
    просто подумали, что шахид на задании, а потом рассмотрели, что колбасный ослоеб, вот и не стали наказывать.

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  3. kojan 11.10.2018 21:24 # kojan
    колбасные под суетились... забашляли или как всегда портовыми девками рассчитались... лузерпуль самый скандальный клуб в АПЛ, мнимое величие не даёт покоя...

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  4. chr1s8rown 11.10.2018 21:22 # chr1s8rown
    обоссали еверСТОНцев

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