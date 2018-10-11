Алдервейрелд: "Я снова прежний Тоби"

Защитник Тоби Алдервейрелд заявил, что предельно счастлив в "Тоттенхэме", но не может сообщить каких-либо новостей относительно своего будущего.

В прошлом сезоне Алдервейрелд угодил в лазарет с травмой, а после выздоровления лишился доверия главного тренера Маурисио Почеттино. Продажа Тоби летом выглядела неминуемой.



Однако 29-летний бельгиец не покинул Северный Лондон, несмотря на настойчивые слухи насчет "Манчестер Юнайтед", а с началом нового сезона вернул свое место в стартовом составе.



Сейчас защитник чувствует себя "прежним Тоби", однако его контракт по-прежнему истекает летом 2020. На тему своего будущего Алдервейрелд рассуждать отказывается.



"Я снова прежний Тоби. Я стараюсь изо всех сил, чтобы помогать команде. Насколько я счастлив по шкале от одного до 10? Когда у тебя рождается дочь, это 10 из 10. Не имеет значения, что произойдет. То удовольствие, которое я получаю сейчас, я пытаюсь использовать в своей игре".



"Есть ли у меня новости насчет нового контракта? Ничего, что бы я мог рассказать, нет. Я сосредоточен на "шпорах" и на том, чтобы помогать команде. Это все, что в моих силах", — сообщил Алдервейрелд Sky Sports.