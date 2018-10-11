Азар считает себя лучшим игроком мира

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар убежден, что прямо сейчас в мире нет игрока лучше, чем он.

Несмотря на усталость после Чемпионата Мира, бельгиец забил уже семь голов на старте сезона в рамках Премьер-Лиги. Также Эден был номинирован на звание лучшего игрока сентября.

По мнению самого Азара, сейчас никто не выступает ярче, чем он. При этом 27-летний бельгиец уверен, что может прибавить и стать еще сильнее.

"Конечно, сейчас я лучший игрок в мире. Но всегда можно прогрессировать. Например, забивать больше голов. Сейчас я действительно в хорошей форме. Надеюсь, сохраню ее как можно дольше".

"Честно говоря, я бывал в форме и получше. Это мой самый продуктивный сезон с точки зрения статистики, но моя форма была лучше, когда я выступал и за "Лилль", и ранее за "Челси", - цитирует Азара Daily Mail.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 543

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Последние комментарии:




  1. jayspearingagent 11.10.2018 19:27 # jayspearingagent
    Ну всё! Погнал, Эрнест Мулдашев третий глаз, золотой мяч, газета «Аномалия».

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  2. j-silver 11.10.2018 19:25 # j-silver
    лучий прямощас

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  3. beatboy 11.10.2018 19:17 # beatboy
    работай Эден, впахивай, за тебя скажут другие!

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  4. chebrec 11.10.2018 19:13 # chebrec
    Я эту новость час назад выложил на главной

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  5. slash-lfc 11.10.2018 19:09 # slash-lfc
    Лол. Типикал пинс.

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  6. reams 11.10.2018 19:01 # reams
    скромный парняга ничего не скажешь, ну, десятку положит

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