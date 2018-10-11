Азар считает себя лучшим игроком мира
Плеймейкер "Челси" Эден Азар убежден, что прямо сейчас в мире нет игрока лучше, чем он.
Несмотря на усталость после Чемпионата Мира, бельгиец забил уже семь голов на старте сезона в рамках Премьер-Лиги. Также Эден был номинирован на звание лучшего игрока сентября.
По мнению самого Азара, сейчас никто не выступает ярче, чем он. При этом 27-летний бельгиец уверен, что может прибавить и стать еще сильнее.
"Конечно, сейчас я лучший игрок в мире. Но всегда можно прогрессировать. Например, забивать больше голов. Сейчас я действительно в хорошей форме. Надеюсь, сохраню ее как можно дольше".
"Честно говоря, я бывал в форме и получше. Это мой самый продуктивный сезон с точки зрения статистики, но моя форма была лучше, когда я выступал и за "Лилль", и ранее за "Челси", - цитирует Азара Daily Mail.
11.10.2018 19:00
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Последние комментарии:
Ну всё! Погнал, Эрнест Мулдашев третий глаз, золотой мяч, газета «Аномалия».
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лучий прямощас
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работай Эден, впахивай, за тебя скажут другие!
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Я эту новость час назад выложил на главной
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Лол. Типикал пинс.
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скромный парняга ничего не скажешь, ну, десятку положит
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