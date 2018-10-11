Эллардайс советует Лофтус-Чику покинуть "Челси"

Рубен Лофтус-Чик Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс советует полузащитнику Рубену Лофтус-Чику задуматься об уходе из "Челси".

После возвращения из аренды в "Кристал Пэлас" Рубен рассчитывал на постоянную игровую практику в "Челси". Вместо этого Лофтус-Чик почти не появляется на поле под руководством Маурицио Сарри. По мнению Эллардайса, англичанину нужно бежать из лондонского клуба — и поскорее.

"Мне очень жаль Лофтус-Чика. В "Челси" ему сказали, что он будет частью первой команды, но по факту это не так. Он великолепно играл за "Кристал Пэлас", поехал на Чемпионат Мира, я думал, что его ждет большой сезон. Как оказалось, я ошибался".

"Если бы я был на его месте, то уже в январе распахнул бы дверь и ушел. И не на правах аренды, а навсегда. Только так он сможет сделать по-настоящему большую карьеру. Да, он любит "Челси", но правда в том, что ему нужно играть", - сообщил Эллардайс talkSPORT.




Метки Лофтус-Чик, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2018 18:00

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  1. manutd-20champ 11.10.2018 18:40 # manutd-20champ
    у чика с мозгами напряженка.

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  2. zbaur 11.10.2018 18:25 # zbaur
    Если объективно смотреть данный момент не тянеть основу, надо его отправить как нибудь клуб где играют манере больше пасом, а не бей беги...

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  3. chebrec 11.10.2018 18:22 # chebrec
    Азар уходит
    Кек уходит
    Кто играть то будет?

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