Эллардайс советует Лофтус-Чику покинуть "Челси"

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс советует полузащитнику Рубену Лофтус-Чику задуматься об уходе из "Челси".

После возвращения из аренды в "Кристал Пэлас" Рубен рассчитывал на постоянную игровую практику в "Челси". Вместо этого Лофтус-Чик почти не появляется на поле под руководством Маурицио Сарри. По мнению Эллардайса, англичанину нужно бежать из лондонского клуба — и поскорее.



"Мне очень жаль Лофтус-Чика. В "Челси" ему сказали, что он будет частью первой команды, но по факту это не так. Он великолепно играл за "Кристал Пэлас", поехал на Чемпионат Мира, я думал, что его ждет большой сезон. Как оказалось, я ошибался".



"Если бы я был на его месте, то уже в январе распахнул бы дверь и ушел. И не на правах аренды, а навсегда. Только так он сможет сделать по-настоящему большую карьеру. Да, он любит "Челси", но правда в том, что ему нужно играть", - сообщил Эллардайс talkSPORT.